EVENTO DE POLE DANCE E CIRCO ARRECADA DOAÇÕES PARA A ASPA

24/08/18 - 07:16:40

Neste domingo, 26, a partir das 14h, o Calçadão da Praia Formosa será palco de uma iniciativa em prol da causa animal. O Sunday Funday, evento realizado mensalmente pelo estúdio de Pole Dance, circo e dança do ventre, Studio XIX, vai arrecadar pacotes de ração para ajudar a ASPA, Associação Sergipana de Proteção Animal em troca de aulas de Pole Dance e circo abertas ao público.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 30 milhões de animais estão em situação de abandono no Brasil. Em Aracaju, não é raro avistar estes animais pelas ruas sujeitos a maus tratos e doenças adquiridas no meio. Segundo Cristina Araújo, protetora animal e representante da ASPA, só na instituição são cerca de 400 animais resgatados do abandono. “Na ASPA temos um número elevado de animais e esse número se divide entre cachorros, gatos, bovinos, equinos, macacos, tatus, patos, então são muitos animais que precisam ser alimentados diariamente”, conta.

A ASPA é uma instituição filantrópica que atua na causa animal há mais de 25 anos e tem dificuldades em manter a demanda diária de quase 80kg de ração e farelos. “A ASPA sobrevive apenas de doações, então qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda, aceitamos até mesmo frutas para alimentar animais como os macacos e cagados que também cuidamos na instituição, então esse tipo de iniciativa ajuda muito a nos manter de pé”, conta a protetora Cristina.

A ideia é unir um dia de lazer à caridade e ainda experimentar novas modalidades de exercício. “Muita gente tem essa curiosidade de saber como é o pole dance, o circo, então resolvemos oferecer essa oportunidade. Na última edição do Sunday Funday ajudamos também o Almir do Picolé, é uma forma de mostrar o esporte e também de contribuir para a comunidade sergipana”, conta Karine Ribeiro, dona do Studio XIX.

Além do Sunday Funday, o estúdio recebe doações também no próprio endereço até o domingo, 26. Quem quiser doar as rações, mas não pode comparecer ao evento pode também deixar a doação na Rua Joana de Souza Bomfim, 216, no Inácio Barbosa. No domingo, o evento conta com um Pole Móvel e instrumentos circenses como trapézio, tecido e lira abertos ao público.

Foto assessoria

Por Amanda Magalhães