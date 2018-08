Itabaiana celebra 130 anos com programação e shows religiosos

24/08/18 - 10:27:57

Na próxima semana, a cidade de Itabaiana comemora 130 anos de história. Conhecida nacionalmente por ser a Capital do Caminhão e pode dispor de um comércio forte, a Princesa da Serra terá uma festa a sua altura.

PROGRAMAÇÃO

Na segunda-feira (27), às 19h30, uma missa em ação de graças será celebrada na Praça de Eventos. Na terça-feira (28), uma celebração religiosa, no mesmo horário e local, marcara os 130 anos de emancipação política e a elevação de vila a cidade.

Antes, às 18h, também na Praça de Eventos, será realizado um momento de culto e adoração, tendo a participação de todas as igrejas evangélicas de Itabaiana.

SHOWS

Com uma forte vocação religiosa/gospel, Itabaiana se prepara para recepcionar dois grandes nomes da música nesse segmento. Padre Alessandro Campos e Damares. Expoentes no cenário nacional, os cantores subirão ao palco, localizado na Praça de Eventos, trazendo novos e antigos sucessos.

PADRE ALESSANDRO CAMPOS

Fenômeno do cenário pop religioso, Padre Alessandro Campos despontou com o megassucesso “O Que É Que Eu Sou Sem Jesus? em 2015 e não parou mais.

Com um estilo nada convencional dos padres tradicionais e suas vestimentas, Alessandro Campos adotou uma personalidade única: Calça jeans, chapéu sertanejo e uma linguagem acessível para todos os públicos.

Padre Alessandro Campos irá se apresentar na Praça de Eventos em Itabaiana no dia 27 de agosto (segunda-feira).

DAMARES

Nome respeitado e incontestável no cenário gospel, Damares mantem um público fiel e cativo em seus shows. Sua voz e estilo evidente, arrebata multidões, tanto no Brasil quanto no exterior.

Prova disso são os sucessos que estão em seu repertorio, como “Minha Vitória hoje tem “Sabor de Mel”, regravado por diversos artistas em vários ritmos, sendo sua voz e estilo inconfundíveis por onde cante.

Damares se apresenta na Praça de Eventos em Itabaiana no dia 28 de agosto (terça-feira).

Fonte e foto assessoria