Jackson Barreto participa de carreada na zona norte de Aracaju

24/08/18 - 06:24:33

“É já! É Jackson!”, assim foi recebido JB em carreata realizada na Zona Norte

Sempre perto do povo. Essa é a marca de Jackson Barreto em toda sua trajetória política em Sergipe. Prova disso foi a calorosa acolhida dos moradores da Zona Norte da capital nesta quinta-feira (23), na primeira carreata da coligação “Pra Sergipe Avançar”, em Aracaju.

“Nossa primeira carreata em Aracaju tinha que começar aqui na zona Norte. Essa região ocupa um lugar especial na minha vida. Fui recebido com alegria porque tenho trabalho nesses bairros. Fiz escola, pavimentação, casas, área de lazer. Nosso governo trouxe dignidade para essas famílias. Conheço as ruas da zona Norte e me reconheço nessas comunidades. Foi aqui que me fiz político! Somente na duplicação da Euclides Figueiredo e no calçadão do Porto d’Antas foram investidos R$ 37 milhões. Eu e a candidata a vice-governadora Eliane Aquino saímos felizes”, declarou.

Jackson Barreto percorreu, ao lado do seu suplente Sérgio Gama, do deputado estadual Garibaldi Mendonça e do ex-vereador Valdir dos Santos as ruas dos bairros Industrial, Porto d’Antas, Japãozinho, Lamarão, bem como da Avenida Goré. Nessa região, desde sua atuação como prefeito, ele levou diversas obras como as de pavimentação e drenagem no Japãozinho. Como governador, realizou ainda mais benefícios, a exemplo do Conjunto Residencial Senador José Eduardo Dutra, no Porto d’Antas, um investimento de R$ 34.615.218,10.

Mais de R$ 2 milhões foram aplicados na segunda etapa da Orlinha do Bairro Industrial. A obra contemplou a recuperação da pista da Avenida General Calazans e a implantação de asfalto. Além disso, ainda no bairro Industrial, Jackson também levou mais qualidade de vida aos moradores do loteamento Santa Tereza, com a urbanização daregião.

O povo é Jackson

Uma prova de amor à Zona Norte é também uma das obras que marcou a gestão do ex-governador e que levou mais dignidade para o povo. A duplicação da Avenida Euclides Figueiredo e a construção do calçadão no Porto d’Antas somam um investimento de R$ 37 milhões.

Aline dos Santos Mendonça mora no Bairro Industrial há mais de 20 anos. “Meu voto é para Jackson porque gosto dele demais! Minha família toda ama Jackson! Ele trouxe muitos benefícios para o nosso bairro, inclusive essa pista aqui onde fica minha casa. Ficou ótimo! Antes era muito mau cheiro, tinha ratos, e agora está uma maravilha!”, declarou a moradora residente no Bairro Industrial.

Célia Maria Firmino Nunes também está com Jackson. “Voto nele com certeza! Moro aqui na Avenida Tancredo Campos que antes era um esgoto aberto e hoje está essa beleza! Estou feliz demais porque ele está passando na minha porta no dia do meu aniversário. Minha família toda vota em Jackson! Ele vai fazer um bom trabalho no Senado, assim como fez como governador, pois foi ele quem olhou pelo nosso bairro”.

Com coro de “É já! É Jackson!”, o candidato 155 foi recebido por moradores da Avenida Tancredo Campos. Francinete e Geovânio moram na via e reconhecem o que Jackson fez pelo povo mais simples.

“Minha família toda vota em Jackson porque o que ele fez por nós vai continuar fazendo no Senado. Queremos que ele ganhe novamente, porque sabemos que ele vai continuar ajudando o povo humilde. Por causa de Jackson, hoje vivemos melhor. Aquele espaço no Porto d’Antas está lindo demais! O que ele fez ninguém nunca fez aqui. E ele vai ganhar para fazer ainda mais!”, declarou a senhora Francinete.

Mais qualidade de vida

A cada rua que passava, Jackson era acolhido com festa por gente de todas as idades. Jovens, adultos e crianças aguardavam na frente de suas casas e acenam para o futuro

“Ele fez uma benfeitoria de primeiro mundo! Aqui sempre foi um bairro que ninguém nunca fez nada. Hoje, a gente vive aqui uma vida de rico e barão. Porque uma avenida como essa a gente só via na Zona Sul. Agora, eu tenho na minha porta de casa, graças a Deus!”, declarou José Ferreira Neto, morador do Porto d’Antas.

A senhora Maria Jiselma Santos mora há mais de 35 anos na Ponta da Asa e seguiu animada por diversas ruas da localidade e se diz grata a Jackson Barreto. “Ele foi quem trouxe calçamento para gente, uma outra estrutura. Vivemos melhor, com mais conforto,com nossas ruas calçadas. Agradeço muito!”.

“Ele é o meu amor! Meu senador é Jackson, que fez tanto pelo povo! Quero que ele continue para trazer mais benefícios”, vibrou Andréa da Ponta da Asa, como é conhecida a moradora.

Fonte e foto assessoria