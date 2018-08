Lula envia carta de apoio a Marcio Macedo

24/08/18 - 10:13:29

Lula envia carta de apoio a Marcio Macedo: “o povo sergipano saberá reconhecer sua lealdade e espírito de luta”

O vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, foi surpreendido na noite da última quinta-feira, 23, com uma carta do ex-presidente Lula enviada exclusivamente para ele. Na mensagem, Lula reconhece a lealdade de Marcio, o trabalho e o seu espírito de luta. Além disso, o ex-presidente reforça a importância de Macedo na Câmara Federal para o retorno do desenvolvimento do país. Emocionado, Marcio agradeceu o apoio e garantiu que continuará na luta por um Brasil melhor.

“Fui surpreendido com a carta do meu grande companheiro Lula e só tenho a agradecer a ele por todo apoio, confiança e incentivo. Lula é um grande exemplo para mim e todos os brasileiros. Ele é a síntese da nossa história de luta. Dediquei minha vida inteira a política, pois acredito nela como instrumento de transformação, e faço isso de maneira limpa e transparente. E firmo o compromisso com todos os sergipanos de que continuarei batalhando pela melhoria do meu Estado e também por um país mais justo”, garante. A carta foi repassada para Marcio por Marcola, assessor especial do ex-presidente Lula.

Ainda na mensagem, o ex-presidente enaltece o trabalho de Marcio na realização da Caravana de Lula pelo Brasil, que passou por mais de 60 cidades no ano passado. “Participar da caravana foi uma das experiências mais incríveis e ricas da minha vida. Pude estar próximo de Lula e vi de perto uma belíssima relação de um líder político com o povo, e o enorme carinho que os brasileiros têm com o presidente. Em todas as cidades que visitamos, Lula recebeu abraços, sorrisos largos e apoio. Com certeza, foi a renovação da esperança para o povo e a consolidação de Lula como o maior líder político do Brasil”, conclui Marcio Macedo.

Leia a carta na íntegra.

Querido companheiro, Marcio Macedo

Você teve a coragem de ser tesoureiro do PT no momento de perseguição implacável movida pela grande mídia e por setores do Ministério Público e do Judiciário. Aceitou o desafio de coordenar minhas caravanas pelo Brasil mesmo diante do risco de agressões, decorrentes do ódio disseminado contra nosso partido. As agressões, ainda que limitadas à elite mais reacionária do país, acabaram acontecendo, mas não foram capazes de ofuscar o brilho das caravanas, graças ao carinho do povo brasileiro e à competência de sua coordenação.

Estou certo de que o povo sergipano saberá reconhecer sua lealdade e seu espírito de luta, demonstrados desde o governo do nosso saudoso companheiro Marcelo Déda. E tenho também a certeza de que você saberá honrar o mandato de deputado federal, reforçando a luta pelo retorno do Brasil aos trilhos do desenvolvimento econômico com justiça social.

Da sssessoria