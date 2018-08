Mais de R$ 25 milhões em emendas são destinados para Hospitais de Sergipe

24/08/18 - 13:13:31

Pré-candidato ao Governo, Eduardo Amorim diz que a saúde é prioridade

Os Hospitais de pequeno, médio e grande porte, que disponibilizam serviços abrangidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), receberam mais de R$ 25 milhões em emendas parlamentares do senador e pré-candidato ao governo do estado Eduardo Amorim, porém, apenas R$ 14 milhões foram empenhados e liberados.

Em Aracaju, foram favorecidos o Hospital de Cirurgia, Hospital e Maternidade Santa Izabel e o Hospital São José. Em todo Sergipe, mais de 40 cidades já foram beneficiadas, entre hospitais, maternidades e instituições de caridade. Aquidabã, Capela, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto e Riachuelo foram as últimas favorecidas.

O Hospital Santa Izabel, localizado em Aracaju, recebeu oito emendas para aquisição de novos equipamentos. Entre os anos de 2012 a 2017, foram solicitados R$ 3,7 milhões, sendo empenhado R$ 1,3 milhão, e, efetivamente, pagos R$ 736 mil.

“Os equipamentos adquiridos foram necessárias pois aqui nós atendemos pacientes do SUS nas diversas áreas de atuação – parto e nascimento, pediatria clínica, pediatria cirúrgica, cirurgia geral, leitos de UTI adulto, UTI infantil, UTI pediátrica, unidade de cuidados intermediário neonatal convencional (Ucinco)”, disse o coordenador administrativo Douglas Rozendo.

Para o Hospital São José, também na capital sergipana, foram disponibilizadas sete emendas, sendo que, dos R$ 1,7 milhão solicitado, foram pagos R$ 850 mil. Já o Hospital de Cirurgia, que atua com serviços terciários de referência para o SUS, em atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade obteve oito emendas. Do R$ 1,9 milhão solicitado, foram empenhados R$ 903 mil e pagos apenas R$ 460 mil.

Hospitais do Interior

Para a Associação de Caridade de Capela, foram destinadas quatro emendas no total de R$ 900 mil. Em Riachuelo foram também quatro emendas destinadas ao Hospital de Caridade, solicitados R$ 719 mil. Para o município de Aquidabã, o recurso para o custeio da Fundação Médica Santa Cecília foi no valor de R$ 100 mil. As emendas beneficiaram ainda unidades hospitalares de Itabaiana.

Fonte e foto assessoria do PSDB/SE