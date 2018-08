Malandragem condenada

24/08/18 - 08:10:15

A descrença do eleitor com os políticos tem razão de ser. Ao reprovar os ditos representantes do povo, a população reage contra as bodegas em que se transformaram os partidos, condena a malandragem dos políticos e rechaça os acordos espúrios entre legislativo e executivo. Os brasileiros desejam uma verdadeira reforma política, pois as atuais legendas trocaram a ideologia por vergonhosas negociatas chamadas de coligações. Seus ‘donos’ enxergam o eleitor como simples mercadoria, vendida abertamente nas campanhas eleitorais. É contra esses hipócritas que o povo protesta. Portanto, quem condena a reação popular aos políticos ou é inocente, ou deseja que tudo continue como está para seguir se locupletando com o dinheiro público.

Mexeu em vespeiro

Os vereadores aracajuanos estão invocados com a colega Kitty Lima (Rede), tudo porque a moça chamou a maioria deles de gazeteiros. A parlamentar, inclusive, apresentou um projeto propondo o desconto nos salários das faltas não justificadas. O Palhaço Soneca (PPS) exigiu mais respeito, Cabo Amintas (PTB) disse que Kitty foi infeliz e Américo de Deus (Rede) acha que “cada um deve tomar conta do seu mandato”. Ah, bom!

Vapt-vupt

Seis candidatos a governador de Sergipe vão ter menos de um minuto no horário eleitoral do rádio e da televisão. O menor tempo é da representante do PSTU, Gilvani Santos: 9,33 segundos. Já Belivaldo Chagas (PSD), Eduardo Amorim (PSDB) e Valadares Filho (PSB) terão, respectivamente, 5,42 minutos, 3,49 minutos e 2,27 minutos. Pelo visto, os candidatos nanicos só terão tempo para dizer o próprio nome. Homem, vôte!

Conversa com lojistas

O candidato a governador Valadares Filho (PSB) abre, quinta-feira próxima, o programa “Conversando com o Lojista”. Organizado pelos comerciantes de Aracaju, o evento vai ouvir os nove majoritários sobre suas propostas voltadas para setores como serviço, comércio e emprego. O encontro dos lojistas com os candidatos acontecerá sempre ao meio dia, na sede da CDL.

Cadê a grana?

Alguém sabe quando a Prefeitura vai pagar os cachês dos músicos sergipanos que se apresentaram no Forró Caju? Desde o fim da festa, em junho, a conversa é que estão esperando a liberação da verba pelo governo federal. Segundo o vereador Cabo Amintas (PSB), pela demora, o dinheiro deve estar vindo de Sedex. E olha que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) é músico forrozeiro com especialidade em zabumba. Marminino!

Na terrinha

E quem esteve, ontem, em Aracaju foi o presidenciável Guilherme Boulos (PSOL). Na agenda, reunião com sindicalistas e entrevista à imprensa. Boulos prometeu acesso gratuito à internet para todos, regularizar as finanças do governo e revogar todos os atos assinados pelo ainda presidente Michel Temer-Treme (MDB). Misericórdia!

Nome limpo

A depender da Procuradoria Regional Eleitoral, o TRE aprova o registro da candidatura à reeleição do governador Belivaldo Chagas (PSD). Para desgosto do PSB, que pediu a impugnação do registrou de Chagas, a Procuradoria informa que o pessedista preenche as condições para obter o registro, “pois não possui anotações referentes a crimes eleitorais”. Então, tá!

Pardal de olho

A versão 2018 do aplicativo Pardal para uso gratuito em smartphones e tablets, já está disponível para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Pay. A ferramenta possibilita ao eleitor denunciar infrações, tipo compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos eleitorais. Marrapaz!

Justa homenagem

A Assembleia fez ontem, uma justa homenagem a Almir do Picolé, cidadão que mantém, com ajuda da sociedade, uma creche para mais de 100 crianças carentes. Por sugestão do presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), Almir foi homenageado com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, maior honraria concedida pela Assembleia. Almir merece!

Orla colorida

A Orla de Atalaia será palco, domingo próximo, da 17ª Parada LGBT de Sergipe. Tendo como tema central “Intolerância gera intolerância”, o evento vai começar às 14h, na Passarela do Caranguejo. A Prefeitura de Aracaju dará apoio logístico à Parada, através da montagem da estrutura e cessão do trio elétrico. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Diário de Sergipe, em 28 de agosto de 1948.

Resumo dos Jornais