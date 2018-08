Marcio Macedo visita abrigo de animais e reforça sua luta pela causa

24/08/18 - 07:09:37

Defensor dos direitos animais, o vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, visitou na tarde desta quinta-feira, 23, o abrigo de animais Tia Lívia, que fica no Mosqueiro, e acolhe, sem fins lucrativos, mais de 350 animais, entre cães e gatos que estavam abandonados. No local, Marcio reforçou a sua luta pela causa.

“Fiquei muito emocionado com o que vi no abrigo. Marcelo e Lívia, que são os proprietários do abrigo, cuidam dos animais com muito amor e carinho e estão dando a estes cães e gatos uma vida digna e feliz. Sou um defensor dos direitos animais e quando estive como deputado federal, sempre dei uma atenção especial a causa. Essa é uma das minhas bandeiras e quero defendê-la ainda mais na Câmara. É uma causa nobre e que merece todo nosso apoio”, declara Marcio.

E durante a visita, Marcelo ressaltou a importância de a Câmara Federal ter um parlamentar como Marcio Macedo que tem sensibilidade para a causa. O vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal, inclusive, já esteve à frente da Superintendência do Ibama em Sergipe e da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

“Marcio entende do assunto, tem experiência e é sensível a causa. Precisamos de um parlamentar como ele na Câmara para defender os direitos dos animais e abraçar ainda mais a causa. E sei que Marcio fará isso por Sergipe e pelos nossos animais”, afirma. Quem tiver interesse em adotar um animal ou colaborar com doações para o abrigo pode ligar para o telefone 98833-3733.

Clínica

Depois do abrigo, Marcio esteve também na clínica veterinária que é uma filial do abrigo, e atende animais a preços populares. “O trabalho que Marcelo e Lívia fazem é incrível. É um grande exemplo e firmei meu compromisso de lutar ainda mais em defesa dos animais”, conclui o candidato a deputado federal.

Fonte e foto Assessoria de imprensa