MORRE EM BARRETOS O EX-PREFEITO DE TELHA, LUCIANO GRANDE

24/08/18 - 08:29:58

Morreu na madrugada desta sexta-feira (24), Luciano Grande, ex-prefeito do município de Telha. As informações são de que Luciano sofreu uma parada cardiorrespiratória na cidade de Barretos, no estado de São Paulo.