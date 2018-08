Operação Cronos: 42 pessoas presas acusadas de feminicídio

24/08/18 - 11:17:22

Ação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública e acontece em todo o Brasil. Em Sergipe, 315 policiais civis estão envolvidos na ação.

O Ministério da Segurança Pública realiza, através das polícias civis dos estados, desde as primeiras horas desta sexta-feira, 24, a denominada Operação Cronos, que tem como objetivo realizar cumprimentos de mandados de prisão de envolvidos em diversos tipos de crimes. O foco em todo o país é o combate aos crimes contra mulheres.

Em Sergipe, até o momento, foram presas 42 pessoas. Um adolescente e duas armas de fogo foram apreendidos. Além disso, mais de 6Kg de maconha também foram retiradas de circulação por conta do trabalho conjunto que envolve delegacias da capital e interior.

Além dos crimes em destaque, a ação também visa prender responsáveis por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e garantidas às vítimas pelo Judiciário.

Deus do Tempo – O nome da operação Cronos faz referência ao Deus do Tempo, “Chronos”, que na mitologia grega era a personificação do tempo eterno e imortal. Na prática, chama a atenção para a redução do tempo de vida da mulher vítima de homicídio ou feminicídio em todo o Brasil. Além disso, reforça a ideia de que com a prisão dos envolvidos também é retirado deles mais tempo para cometer novos delitos.

Fonte e foto SSP