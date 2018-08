Polícia Militar participa da solenidade em homenagem ao Dia do Soldado no 28ºBC

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Polícia Militar de Sergipe participou da solenidade em homenagem ao Dia do Soldado no 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande. Durante o evento, que marcou o encerramento das atividades da Semana do Soldado, foram entregues medalhas e comendas a autoridades civis e militares.

Todos os anos, no dia 25 de agosto, data de nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o Exército Brasileiro celebra o Dia do Soldado, ao mesmo tempo em que presta justa ao seu Patrono.

Na oportunidade, o comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral Santos, representou o governador Belivaldo Chagas. “Para nós que fazemos parte da Polícia Militar é uma grande satisfação e honra ser homenageado pelo Exército Brasileiro. Isso demonstra o carinho do exército, uma instituição que marcha junto conosco na defesa da democracia e da segurança pública do povo brasileiro, para com a PMSE”, destacou.

A Polícia Militar foi homenageada por meio das Medalhas do Exército Brasileiro, entregues ao subcomandante-geral, coronel Paulo César Gois Paiva e ao chefe do gabinete militar do Governo de Sergipe, coronel Eduardo Henrique Santos.

Para o coronel Paiva, que retorna ao 28ºBC, onde serviu por quase quatro anos, como oficial R2, antes de ingressar na PM, “é um momento de satisfação e um dia de júbilo”. O oficial explica que para a PMSE a satisfação não é menor. “Ter os nossos integrantes reconhecidos pelo exército é reconhecer a cooperação e integração que há aqui em Sergipe e no Brasil”, comentou o subcomandante.

Para o coronel Eduardo, com 26 anos de atividade na Corporação, é uma honra ser condecorado por uma instituição que possui mais de noventa por cento de aceitação da sociedade brasileira.

