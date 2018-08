Programa Aracaju Inteligente é apresentado a empreendedores no 49º Caju Valley

24/08/18 - 10:42:59

Na noite desta quinta-feira, 23, empreendedores e interessados em inovação e startups participaram do 49º Caju Valley, evento em que os participantes apresentam ideias em busca de investidores, trocam experiências e apresentam projetos de inovação na área de tecnologia.

O grupo Caju Valley foi iniciado em 2012 com a missão ser um ambiente digital, centralizador do movimento de startups, que a cada dia ganha mais força no estado de Sergipe. No mês passado, uma das startups da comunidade, a “Paggcerto” , foi destaque no jornal Valor Econômico como case de sucesso fora dos grandes eixos de companhias de tecnologia situadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Recife.

No encontro de hoje, o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Jorge Santana, foi convidado para apresentar o programa Aracaju inteligente, Humana e Criativa (AIHC) e no início de sua exposição, chamou a atenção do público para as oportunidades que serão abertas a partir dos projetos que compõem o programa, em áreas como serviços e infraestrutura urbana, mobilidade, educação, saúde, segurança e em agendas de desenvolvimento econômico.

Os sete projetos (Aracaju na Palma da Mão; Aracaju Conectada; Aracaju Criativa; Mobilidade Inteligente; Turismo Inteligente; Escola Inteligente e Saúde Inteligente) foram apresentados com exemplos de funcionalidade em áreas como a educação, através da matrícula online; prontuário eletrônico, na saúde; e no meio ambiente, em casos de descarte irregular de lixo.

O público interagiu com questionamentos acerca dos desafios para implantação de um programa tão amplo e também sobre a escala de resolutividade das demandas, de forma a dar credibilidade perante a população. “Todo esse trabalho é desafiador, mas com a devida cautela vai mudar completamente a relação do cidadão com a cidade”, tranquilizou o secretário, mostrando que o processo de engajamento vai fortalecer a presença do cidadão na gestão da cidade.

O empreendedor Andrey Wallace questionou: “que garantia terá a população de que o programa não será desativado com mudanças de gestores”. “O sucesso da efetividade do programa depende do grau de engajamento da população. Esse é um dos desafios para que não haja descontinuidade”, respondeu o secretário, finalizando sua participação.

Foto Alê Alcântara