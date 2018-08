REVISÃO DO PLANO DIRETOR SEGUE O CRONOGRAMA

24/08/18 - 13:55:09

Sempre às terças e quintas-feiras, técnicos de secretarias e órgãos da Prefeitura de Aracaju que estão envolvidos no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU) se reúnem em um rigoroso cronograma de ações. Esses encontros ocorrem na sede administrativa da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e respeita a cada rodada avaliam as propostas surgidas nos encontros anteriores.

Na manhã desta quinta-feira, 23, uma nova reunião aconteceu e as temáticas giraram em torno de estudos e propostas que ajustem a aplicação de instrumentos que permitam ao município a interação eficaz nos serviços públicos.

Os frutos destas reuniões são uma minuta bem ajustada que servirá como bojo geral para o novo Plano Diretor. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, os dados até agora estão servindo para consolidar este processo de revisão.

“Além de questões referentes a urbanização, mobilidade, infraestrutura, saneamento e temas mais técnicos, é preciso compreender todos os significados e as representações do espaço urbano, da conjuntura humana e social. Todas as mudanças que possam resultar em um novo Plano Diretor irão considerar as nuances de políticas públicas sérias e articuladas”, destaca o secretário.

