ROGÉRIO RECEBE COM TRANQUILIDADE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

24/08/18 - 15:58:22

Rogério recebe com tranquilidade o pedido de impugnação do MPE, se mantém o candidato de Lula ao senado e aguarda decisão do Tribunal Regional Eleitoral

No caso de Rogério, a Procuradoria Geral Eleitoral cumpre com seu papel vigilante e abre processo de impugnação à candidatura dele. No entanto, a própria Procuradoria, de forma muito leal, pontua que segundo o entendimento do TSE ele estaria elegível, pois, como o próprio Tribunal assentou, não teve nenhum tipo de desonestidade em seu caso, revelando que o processo é o procedimento próprio para aclarar determinadas situações, nada mais que isso. Apesar do que noticiam alguns setores da imprensa, a decisão do Tribunal de Justiça não enquadra Rogério na Lei da Ficha Limpa, por isso, ele e seu corpo jurídico estão muito tranquilos quanto à sua elegibilidade.

Da assessoria de comunicação de Rogério Carvalho.