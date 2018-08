Senador Valadares destaca atuação parlamentar durante entrevista

24/08/18 - 06:00:50

E promete fazer ainda melhor, se for eleito mais uma vez ao Senado Federal

Com a tranquilidade e segurança demonstradas por aqueles que exercem suas atividades por um número significativo de anos e conhecem o assunto que se propõem a discorrer, o candidato ao senado pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Antonio Carlos Valadares, falou ontem, em entrevista ao apresentador Lucas Moura, do ItNet Notícias, sobre as dificuldades que nosso país atravessa e das responsabilidades que o eleitorado tem nessa eleição de escolher o melhor dentre os melhores.

“O Brasil é maior do que a crise que atravessamos. Nosso país tem jeito. Depende apenas do voto do eleitor. Ele tem a responsabilidade imensa de separar o joio do trigo. Não basta apenas fazer a renovação dos mandatos. É preciso que, ao lado dessa renovação necessária e fundamental, sejam escolhidos os melhores para exercer as funções de parlamentar, e de outros cargos eletivos,” disse o candidato.

Questionado sobre o momento delicado por que passa a educação no Brasil, o parlamentar, que já foi secretário de Educação do estado de Sergipe, ressaltou que, para os jovens e seu desenvolvimento a educação é fundamental, e que ela é um instrumento indispensável para a formação de caráter. “Somente uma boa educação formal transforma os jovens em seres produtivos, que vão contribuir para os destinos do país”, afirmou.

Destacando que sempre procurou inovar todas as vezes que se elegeu e esteve no Senado Federal, onde sempre cumpriu com as suas obrigações, Antonio Carlos Valadares, quando questionado sobre suas realizações, disse que neste terceiro mandato, no levantamento que fez, e que está no Portal do Senado, foi um senador que apresentou dezenas de projetos, quase mil proposições, e ao longo desse tempo, por mais de dez anos, tem recebido o Premio entre os Cem Cabeças do Congresso Nacional. Até hoje, na historia de Sergipe, nenhum parlamentar conseguiu por dez anos seguidos essa premiação.

Sobre os discursos pronunciados no Senado, sobre economia, obras de infraestrutura, Canal do Xingó, revitalização do Rio São Francisco, segurança pública, foram mais de trezentos discurssos. Valadares já foi vice-presidente do Senado, e participou de diversas comissões com atuações de destaque.

Hoje, ocupando a terceira secretaria do Senado Federal, Antonio Carlos Valadares é o líder do PSB – Partido Socialista Brasileiro. “É com esse cabedal de conhecimento que pretendo, mais uma vez, ser Senador da República, com atuação ainda melhor” finalizou o candidato.

Matéria produzida pela Coligação