SERGIPE JÁ IMUNIZOU 92 MIL CRIANÇAS CONTRA SARAMPO E PÓLIO

24/08/18 - 14:44:10

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) desta sexta- feira, 24, apontam avanços na Campanha Nacional contra Poliomielite e Sarampo. Isso porque já conseguiu vacinar 92.400 crianças contra pólio e 92.185 para sarampo, o que representa 69% do público alvo. A enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira conta que dos 75 municípios, 19 atingiram a meta, 33 já estão acima dos 80% de cobertura e 41 municípios estão se aproximando dos 70%. A meta nacional é de 95%, ou seja, 127 mil crianças.

A vacinação segue até a próxima sexta- feira, 31. No Brasil, a campanha atingiu, até o momento, 62% da meta. A Campanha é uma ação que envolve todos os postos de saúde do país e tem como público alvo, crianças de 1 a 4 anos e 11 meses e 29 dias.“Os municípios estão bem participativos, tiram dúvidas, fazem busca-ativa, evidenciando o compromisso com a campanha. Estamos muito confiantes de que após este sábado, já na segunda- feira, tenhamos um quadro ainda mais positivo e que antes de sexta já tenhamos assistido

“É importante que os pais apresentem o cartão de vacinação para que seja verificado e caso haja alguma vacina atrasada a equipe faça a atualização do da vacina”, atentou Beatriz. Ela reforçou, ainda, que a vacinação em dia é fundamental para prevenção de doenças, mesmo aquelas que foram erradicadas no Brasil.

Foto: Flávia Pacheco