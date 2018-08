Sergipe recebe seletiva nacional de modelos The Look Of The Year

24/08/18 - 06:59:00

Sergipe recebe desde o dia 04 de agosto até o dia 15 de setembro a SELETIVA NACIONAL DE MODELOS The Look Of The Year. O estado está entre as 80 cidades brasileiras a receber essa seletiva.

Muitas tops conhecidas nacional e internacionalmente foram descobertas em seletivas como essa, a exemplo das lindíssimas Gisele Bundchen, Alessandra Ambrósio, Izabel Goulart e também a nossa linda sergipana, Ana Paula Batista, entre diversas outras.

Para participar é simples e sem qualquer custo, todo o processo de inscrição é gratuito, no local (município) de cada seletiva e online pelo endereço www.thelookoftheyear.com.br ou Whats (79) 99981-3580

THE LOOK OF THE YEAR 2017

www.thelookoftheyear.com.br

The Look of The Year 2018 – seleção nacional de modelos femininos e masculinos – realizará sua quinta edição em 2018, com seletivas locais e regionais nas principais cidades do país, nos meses de Junho a Outubro.

Então, atenção meninas e meninos à partir dos 13 anos com altura mínima de 1,70m, inscrevam-se, você pode ser o próximo ou a próxima top do Brasil.

As seletivas acontecerão nas cidades

DIA 04 DE AGOSTO – POÇO REDONDO

DIA 11 DE AGOSTO – CARMÓPOLIS

DIA 12 DE AGOSTO – ARACAJU

DIA 18 DE AGOSTO – PROPRIÁ

DIA 22 DE AGOSTO – ESTÂNCIA

DIA 25 DE AGOSTO – N. S. DA GLÓRIA

DIA 29 DE AGOSTO – JAPARATUBA

DIA 01 DE SETEMBRO – MALHADOR

DIA 13 DE SETEMBRO – ITABAIANA

DIA 14 DE SETEMBRO – LAGARTO

DIA 15 DE SETEMBRO -ARACAJU

DIA 16 DE SETEMBRO – ARACAJU Final Regional no Prime Escritórios, jardins.

E a top model ANA PAULA BATISTA, está de passagem rápida por Sergipe. Acabou de chegar de uma temporada na China. Em breve volta pra SP e já embarca pra Nova York.

Ana Paula Batista é a primeira Sergipana a desfilar na mais famosa passarela do Brasil SPFW.

A menina de 19 anos, natural de Malhador, foi descoberta em 2016 pela Scouter, Iolanda Barreto, em uma dessas seletivas de modelos que aconteceu na cidade.

Ana Paula, nunca havia participado em nada no mundo da moda, mas aceitou o desafio e foi preparada e capacitada pra o mercado de trabalho e conquistou e vem conquistando seu espaço no mundo.

Realização THE LOOK OF THE YEAR em SERGIPE: BELLATRIX

Fonte e foto Assessoria: Luciana Couto