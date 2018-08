Silvia Fontes confia numa vitória ainda no primeiro turno

24/08/18 - 14:20:19

A candidata a vice-governadora revela que Valadares Filho tem tido uma grande aceitação da população sergipana

“Foram dois os motivos que me levaram a aceitar o convite para ser candidata a vice- governadora da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”. O primeiro é que eu acredito na pessoa de Valadares Filho, eu acredito no homem, no seu caráter, na sua integridade e já tínhamos uma relação de amizade antes; o segundo foi a forma como ele me convidou, por ele saber que eu não sou uma mulher de gabinete. Valadares Filho não gostaria de ter uma vice que fosse apenas figurativa, que fosse apenas fazer parte do material gráfico de campanha, ele queria uma vice-governadora para ajudá-lo a construir esse Novo Sergipe. E aceitei porque foi dessa forma, esse é o meu perfil, de trabalhar, de estar perto do povo e sentir as suas necessidades”.

Foi assim que Silvia Fontes iniciou na manhã desta sexta-feira, 24, a sua entrevista ao jornalista André Barros, na rádio 103 FM. Com sensibilidade e muita alegria, suas características pessoais, a candidata discorreu sobre seus planos e sobre sua confiança na vitória da coligação ainda no primeiro turno.

“Eu acredito na nossa vitória no primeiro turno. Com muita humildade, confio nisso. Temos feito várias carreatas, visitado diversos municípios e é incrível, é emocionante ver o quanto as pessoas querem a mudança, um estado eficiente com uma saúde digna, uma educação bem estruturada, com professores e alunos estimulados, com segurança. Esse é o grande clamor das pessoas”, ressaltou.

Segura e coerente, Silvia Fontes, garantiu ao ouvintes que, se eleita, será uma vice-governadora atuante. Que respeitará a liturgia do cargo e participará de todas as reuniões que o governador participar. Com a confiança de que, tanto ela quanto o candidato Valadares Filho, chegarão ao dia final do dia 7 de outubro, eleitos pelo povo de Sergipe e assim começarão a caminhada para a construção de um Sergipe novo, priorizando sempre pessoas, com geração de emprego e renda e respeito ao cidadão.

“Nós vamos revolucionar Sergipe, nosso estado é o menor estado da Federação, portanto tem que ser o melhor”, finalizou a candidata a vice-governadora da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”.

