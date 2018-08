SOCIEDADE MÉDICA VAI LANÇAR O GUIA MÉDICO DE SERGIPE

24/08/18 - 12:45:33

Para atender uma demanda da população que anseia por informações precisas e atualizadas quando vai em busca de um médico, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese), em parceria com a empresa MedGuias, vai lançar o primeiro Guia Médico Especializado de Sergipe.

A ferramenta, que inicialmente funcionará de maneira online, estará disponível a partir do dia 3/9 e contará com um catálogo com diversas especialidades médicas no seguinte endereço www.guiamedicose.com.br .

Além disso, outros profissionais da saúde como odontologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas também poderão fazer parte do Guia Médico de Sergipe.

Através da empresa MedGuias, que já desenvolve essa ferramenta no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Somese vai auxiliar no cadastro de todos os médicos que desejarem fazer parte do guia.

“Essa será mais um diferencial para os médicos associados à Somese. Nosso intuito é valorizar e divulgar os médicos que têm títulos de especialista, títulos de residência médica. E facilitar que eles sejam encontrados pelos pacientes que necessitam daquela especialidade”, destacou o presidente da Somese, José Aderval Aragão.

A ideia do projeto é fazer com que a população tenha acesso a todas as informações do médico em apenas dois cliques, como explicou o diretor-comercial da MedGuias, Adriano King.

“Nosso objetivo é oferecer à população uma informação de credibilidade, atualizada e principalmente a certeza de que todas as especialidades médicas que constam no guia estejam corretas. Tudo isso de uma maneira prática e rápida, facilitando cada vez mais que o paciente encontre o médico na especialidade desejada”, explicou Adriano.

Além do Guia Médico online, haverá ainda um guia impresso, que servirá de referência para as pessoas que tem alguma dificuldade com tecnologia ou mesmo para quem gosta de pesquisar no impresso. Com uma tiragem de 25 mil exemplares, o Guia Médico de Sergipe será distribuído, gratuitamente, a partir de abril de 2019, nos principais condomínios e clínicas da cidade.

Foto assessoria

Por Catarina Gonçalves