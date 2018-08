SSP investiga suposta prática de agressão a uma mulher, por radialista

24/08/18 - 21:23:51

A Secretaria de Segurança Pública confirmou no final da tarde desta sexta-feira (24), segundo revela André Barros, que registrou boletim de ocorrência, no último dia 21 de agosto, na delegacia Plantonista Sul, de suposto estupro e agressão fisica, contra a senhorita G.V. dos S., de 42 anos, praticado pelo radialista George Magalhães, na residência dele, no Edifício Infinity, localizado na Orla de Atalaia.

A jovem prestou noticia crime contra o radialista George Magalhães, na terça-feira, 21, mas somente ontem à tarde é que o Boletim de Ocorrência teria sido localizado pela delegada Mariana Diniz e inserido no sistema. Razão pela qual, houve, no primeiro momento, desencontro de informações.

A vitima está muito abalada e, segundo a SSP, teria pedido à delegada para não dar publicidade ao conteúdo de seu depoimento à imprensa.

Ainda na terça-feira (21), ela se submeteu a exames de corpo delito no IML e, nesta sexta-feira (24), passou toda a manhã na Maternidade Nossa Sra. de Lourdes submetendo-se a exames adicionais que servirão para comprovar o abuso sexual e as agressões das quais teria sido vitima.