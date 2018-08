VF QUER GESTORES NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE SE

24/08/18 - 14:50:55

Apelo foi feito durante encontro ocorrido na manhã desta sexta-feira

Durante encontro com gestores públicos do estado, realizado na manhã desta sexta-feira (24), no Hotel Quality, em Aracaju, o candidato da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, afirmou seu desejo de contar “com a parceria da categoria”, considerada por ele fundamental, “no processo de mudança a que se propõe”.

Após fazer um breve relato da situação do governo, quando ressaltou a necessidade de uma reforma administrativa para reequilibrar as finanças do estado e solucionar os graves problemas enfrentados em todas as áreas, Valadares Filho destacou o papel técnico dos gestores para realizar o modelo de administração focada na boa e eficiente gestão que pretende tocar. “O governador não pode ser o dono da verdade. Quero fazer um governo dialogando com todos os setores e buscando incorporar contribuições que possam nos ajudar a tirar Sergipe desse momento em que vive”, ressaltando que o estado gasta e arrecada mal, registrando uma falência total, sem capacidade de executar nada. “Quero que vocês nos ajudem apresentando contribuições para serem incorporadas a nossa tarefa de reorganizar a máquina pública”.

Segundo Valadares Filho, somente a partir de uma profunda auditoria que irá proporcionar um desenho mais realista da situação em que se encontra o estado, é que serão adotadas as medidas capazes de rearrumar a casa. “A participação de vocês na recuperação da administração pública é essencial”, atestou o candidato, convocando os gestores públicos a se engajarem nessa tarefa. “O modelo proposto é de combate à ineficiência, ao desperdício e à corrupção”, finalizou, colocando-se à disposição dos presentes. “Vim aqui mais para ouvir do que para falar. Nosso governo terá a marca do diálogo”.

São Cristóvão – Na noite desta quinta-feira (23), a caravana da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente” percorreu em carreata bairros de São Cristóvão, quando os candidatos ao governo Valadares Filho e Silvia Fontes, e ao Senado, Antonio Carlos Valadares, acompanhados de lideranças políticas e comunitárias, levaram suas propostas de governo aos moradores do local.

Mais uma vez, os integrantes da coligação divulgaram a mensagem de mudança que pretendem imprimir em Sergipe após a vitória em 7 de outubro. “Queremos ganhar para devolver ao povo de Sergipe o respeito e a qualidade dos serviços que lhes foram negados ao longo dos últimos anos”, garantiu o candidato.

Fonte e foto: matéria produzida pela Coligação