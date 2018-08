O CASO DE GEORGE MAGALHÃES

25/08/18 - 00:01:23

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A informação sobre agressão e estupro a uma mulher, praticados por um profissional de imprensa, vinha movimentando a cidade desde terça-feira à noite. Ontem, por volta das 22 horas, em seu site, o radialista André Barros colocou o nome do seu colega George Magalhães como suposto autor do crime.

Até então todos citavam seu nome nos bastidores, inclusive setores da Polícia e a parte da sociedade como um todo, mas não havia confirmação em razão do segredo sobre os BOs por questões familiares.

Há uma história que precisa ser levada em consideração antes de qualquer acusação e já estaria em mãos da delegada da Mulher Mariana Diniz. A mulher agredida é funcionária do prédio onde George Magalhães tem apartamento – Edifício Infinity, localizado na Orla de Atalaia, um dos mais luxuosos da área, avaliado em 1.2 milhão de reais. Costumava frequentar o apto como amiga.

Na noite de terça-feira, quando se deu a agressão e provável estupro, a vítima teria ido ao apartamento e entrou sorrindo. Lá também estaria à filha do radialistas e nada além de uma conversa informal teria ocorrido. Quando a servidora chegou no hall foi que começou a chorar, gritar e denunciar a violência da qual fora vítima, quando foi levada para a Delegacia Plantonista, onde fez o BO e exame de corpo delito. Ontem, ela fez novos exames na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

Até o momento não foram divulgados nem os resultados dos exames e nem a fita do hall e da entrada do apartamento. Essa última versão não mereceu crédito da sociedade e prevaleceu o que teria dito a vítima em seu depoimento à delegada plantonista. Segundo um advogado criminalista, se os exames derem positivos, a delegada pode pedir a prisão imediata do radialista, baseada na Lei Maria da Penha, que considera o estupro crime hediondo

A imprensa tem o dever de evitar o corporativismo. A notícia não pode ser negada à sociedade quando atinge algum profissional da área. A imprensa não deve acoitar qualquer tipo de bandido em seu meio. Esconder qualquer fato é ser conivente com ele e até foge do objetivo de divulgar notícias praticadas por quaisquer cidadãos, incluindo jornalistas e radialista.

A imprensa também tem que refletir quanto a ser dona da verdade e ter entre seus membros senhores que se consideram autoridades máxima. Somos todos apenas fazedores de notícias e dependemos das fontes que nos confiam informações, inclusive sigilosas

Apenas uma observação: seja ou não culpado, George Magalhães deve fazer uma reflexão e avaliar as razões porque é tão odiado por segmentos da sociedade, principalmente na área política. Os grupos sociais mostraram isso com muita clareza, o que é lamentável.

AGRESSÕES E ESTUPRO

Sergipe ontem foi inundado pela notícia de que um profissional de imprensa agrediu e estuprou uma mulher que prestou queixa e fez BO na Delegacia da Mulher.

O crime teria acontecido no apartamento do profissional, na orla de Atalaia.

EXAME CORPO DELITO

A mulher agredida teria feito exame de corpo delito na manhã de ontem e também estivera na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, para outros exames.

Um policial avisou que BO de violência doméstica funciona em sigilo.

ENTREVISTA COM A VÍTIMA

Uma emissora de TV chegou a anunciar, via redes sociais, que faria uma entrevista com a vítima no final da tarde de ontem, onde esclareceria tudo.

Alguns minutos depois a emissora anunciou a suspensão da entrevista.

CIRCULOU UM NOME

À noite André Barros publicou o nome do profissional, teria sido George Magalhães, mas ele fora trabalhar normalmente e fez seu programa, sem qualquer problema.

O fato se tornou mistério. Pela Polícia ou por parte da imprensa.

QUESTÕES POLÍTICAS NO CASO

No final da noite circulou a informação que a notícia teria sido provocada por candidato a deputado federal que é constantemente criticado pelo radialista.

O que não condiz com a montagem de um fato.

CONVERSA COM O ACUSADO

Em conversa com um colega, George Magalhães disse que não sabia de nada, que era inocente e acusou a notícia como “fake news”.

Disse que não existe denúncia contra ele e desconhecia a existência da vítima.

A IMPRENSA E CRIMINOSOS

Órgãos de comunicação não devem amparar algum profissional da área que cometa qualquer tipo de crime, evitando o corporativismo que não pratica com outras classes.

A imprensa tem obrigação de divulgar amplamente qualquer bandido.

TUDO MUITO EMBOLADO

Se os candidatos ao Senado forem levar em consideração essas pesquisas divulgadas, tem pelo menos cinco deles embolados com proximidade de percentuais.

Essas eleições podem ser de grandes surpresas.

ANDRÉ ESTÁ BEM COTADO

Segundo uma fonte bem avisada, o candidato ao Senado pelo PSC, André Moura, caminha para ser o mais votado e ganhar a primeira vaga.

A segunda vaga ficaria entre Valadares (PSB) e Jackson Barreto (MDB).

SOBRE AÇÃO DE INSTITUTO

Um ilustre candidato disse ontem que o instituto de pesquisa que vem atuando em Sergipe põe em primeiro lugar qualquer candidato que o contrate.

Teria vínculo direto com um político do interior.

CONVERSAS POLÍTICAS

O edifício Lês Alpes, na avenida Beira Mar, passou a ser o centro de conversas políticas sigilosas e constantes. Muitos candidatos importantes pousam lá.

Tem gente que deixa o veículo no estacionamento de um cartório ao lado.

QUESTÃO DO HELICÓPTERO

A procuradora eleitoral Eunice Dantas está levantando informações junto a Infraero sobre esses vôos de helicóptero de campanha do candidato Manoel Sukita.

Quer saber os pousos em locais que põem em risco a população.

ORIENTA SEUS ADVOGADOS

O deputado Luciano Bispo (MDB), que disputa a reeleição, já orientou sua assessoria jurídica a reunir documentos que comprovam sua dignidade enquanto homem público.

Encaminhará tudo ao TRE-SE e confia que será feito justiça.

EX-PREFEITO VAI RESPONDER

Um ex-prefeito de município do sertão – não é candidato – vai responder processo por peculato. Contratava funcionários que recebiam mais não trabalhavam.

A denúncia será entregue ao Ministério Público na semana que vem.

SILVANY VOTA EM ADELSON

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak (sem partido) vai votar no deputado Adelson Barreto (PR), que disputa a reeleição para Federal.

Silvany já fez política com Adelson e atende a pedido de André Moura.

EDVALDO E A CAMPANHA

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), vai marcar quarta-feira, na sede do Iate Clube, o início da campanha em favor dos candidatos da base aliada.

Apoia Belivaldo Chagas ao Governo, Jackson Barreto e Rogério Carvalho ao Senado.

ASSUME O MOVIMENTO

Edvaldo disse que está disposto a ficar à frente da campanha em Aracaju e que vai visitar todos os bairros em carreatas, inclusive com candidatos proporcionais.

Garante que fará uma grande movimentação.

EDVAN ATUA NA POLÍTICA

O empresário Edvan Amorim não está ausente dos contatos de bastidores em favor da candidatura do irmão, Eduardo, a governador do Estado.

Edvan tem mantido contato direto com lideranças políticas.

Notas

Candidatos irregulares – O Ministério Público Eleitoral (MPE) encontrou irregularidades em 5% dos registros de candidaturas do País. Entre os 20 mil registros no TSE, 1077 são ilegais. Os dados são parciais e foram liberados pelo MPE. Nele, consideram-se as contestações apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 20 de agosto.

Impugnação de Lula – Foram apresentadas ao TSE 310 impugnações de registros. Como os pedidos de impugnação de candidatura de Lula, que está preso. Nos processos, os requerentes argumentam que Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2ª Instância e estaria enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Condecorar por bravura – Jair Bolsonaro prometeu ontem que – caso eleito – condecorar por “bravura” policiais e civis que reagirem às tentativas de assaltos. “Vamos buscar retaguarda jurídica, não só para nossos policiais civis e militares, mas para o cidadão que reagir à tentativa de assalto ou atentar contra sua vida”.

Jaques Wagner responde – O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia concedeu Direito de Resposta ao candidato a senador Jaques Wagner (PT) por notícias falsas publicadas nas páginas do Facebook do MBL. As ofensas também foram publicadas por integrantes do grupo, como Fernando Bispo e Kim Kataguiri.

Debate sobre gênero – A candidata à Presidência Marina Silva (Rede) defendeu ontem que temas que melhorem as relações entre as pessoas devem ser debatidos dentro das escolas, mas “sem nenhum tipo de proselitismo”. A candidata foi questionada pelo Poder360 sobre como avalia o debate sobre questão de gênero.

Justiça condena Dória – A Justiça condenou ontem o ex-prefeito de São Paulo e candidato do PSDB ao governo do estado, João Doria, à suspensão de seus direitos políticos pelo período de quatro anos. A decisão foi em 1ª Instância. A decisão não impede a candidatura de Doria ao governo paulista. Dória lidera as intenções de voto.

Conversando

Sair da prisão – Na edição semanal da revista Crusoé, o jornalista Diogo Mainardi diz que Lula já pode fazer as malas para sair da prisão.

Ânimo proporcional – As pesquisas para proporcionais também alimentam a esperança de alguns candidatos que se animam com até 0,5% das intenções de votos.

Só para um – Todos os candidatos ao Senado de composições estão fazendo campanha para cada um, esquecendo que a chapa tem dois nomes.

Uma loucura – O Ministério Público só atua quando provocado, mas deveria determinar a fiscalização de compra de votos. Está uma loucura.

Chefes políticos – Vereadores e lideranças políticas do interior estão atuando na negociação de votos sem ouvir os seus chefes políticos.

Marcar o nome – O Dr. Emerson (Rede) vai marcar seu nome para as eleições de 2020 à Prefeitura de Aracaju. Não está fácil eleger-se governador.

Vai ao Sertão – Belivaldo Chagas está promovendo uma carreata por municípios do alto sertão neste sábado, ao lado de aliados.

Nome nas pesquisas – O candidato a deputado federal Manoel Messias Sukita (PTC) continua comemorando a aparição do seu nome nas pesquisas realizadas.

Levar à derrota – O crédito nas pesquisas pode levar à derrota do candidato que imaginá-las verdadeiras. Pesquisas são fakes e influenciam na disputa eleitoral.