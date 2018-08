AMESE OFICIA COMANDO DO CBM PARA PEDIR MAIS ACESSIBILIDADE

25/08/18 - 06:30:50

Na última quinta-feira (23), o presidente da ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE, Sargento Jorge Vieira, oficiou o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitando do mesmo que ofereça condições de acessibilidade aos que se dirigem às instalações desta força militar, especialmente ao Quartel do Comando Geral.

No ofício, o Sargento Vieira pede que seja cumprida a lei 10.098/2000 que preconiza que todos os espaços púbicos devem ser dotados de condições às pessoas com dificuldades de locomoção. Além disso, diversos militares associados da AMESE e que possuem a condição de cadeirante reclamam das dificuldades encontradas ao tentar resolver um problema administrativo no QCG.

Fonte Amese