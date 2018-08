AMO ABRE INSCRIÇÕES PARA A 4ª CORRIDA OUTUBRO ROSA DE SE

25/08/18 - 07:00:15

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO abre a partir de hoje, dia 24 de agosto, as inscrições para a 4ª Corrida Outubro Rosa de Sergipe com o slogan “Força pra Vencer”. A corrida será realizada às 16h, do dia 27 de outubro, na Orla de Atalaia, com pórtico de largada e chegada no estacionamento da Passarela do Caranguejo.

O evento esportivo tem por objetivo incentivar a prática de atividade física regular como meio de promover saúde e prevenir o câncer. A corrida se realizará no último sábado de outubro como nas três edições passadas e encerrará as ações de conscientização, prevenção e de diagnóstico precoce do câncer de mama do movimento Outubro Rosa em Sergipe.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas virtualmente até o dia 19 de outubro pelo site Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br/outubrorosa) e presencialmente até o dia 24 de outubro na sede da associação (Rua Permínio de Souza, 270, Cirurgia, em Aracaju), de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e/ou na Conceito Soluções Esportivas (Avenida Augusto Maynard, 144, bairro São José).

Para se inscrever, o participante deverá preencher uma ficha com dados pessoais, assinar o termo de responsabilidade e pagar uma taxa no valor de R$ 75 para as corridas de 2,5 km, de 5 km e de 10 km. Idosos e pessoas com deficiência têm o direito à meia entrada nas inscrições da corrida conforme estatuto vigente.

KIT DO PARTICIPANTE

Todo participante receberá um kit correspondente a camisa personalizada em tecido ‘dryfit’, 100% poliamida, e medalha ‘finisher’ de participação. Numeração e chip de cronometragem também integram o kit do participante da corrida.

Todos os recursos da corrida advindos das inscrições, de patrocínios e parcerias serão destinados para arcar com as despesas do evento como estrutura e kit do participante e o seu excedente será revertido para ajudar na construção da nova casa de apoio, a atual campanha solidária da associação.

SOBRE A CORRIDA

Terá três percursos com 2,5 km, 5 km e 10 km, todos com pórtico de largada e chegada no estacionamento da Passarela do Caranguejo. Haverá, também, a possibilidade de caminhada no mesmo percurso da corrida de 2,5 km para o público que não tenha interesse ou disponibilidade por corridas de rua.

O evento é uma realização da Associação dos Amigos da Oncologia – AMO, com a parceria da Flap Propaganda, organização técnica da Conceito Soluções Esportivas e Apoio da Federação Sergipana de Atletismo e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju – SMTT.

Para mais informações sobre a corrida e acesso ao regulamento, acesse www.amigosdaoncologia.org.br/corrida

Por Jeimy Remir