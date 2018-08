BANESE POSSUI MELHOR REPUTAÇÃO DE BANCOS QUE OPERAM NO PAÍS

25/08/18 - 07:55:42

A posição do Banese é do ranking do site Reclame Aqui, considerando os principais bancos públicos e privados do país

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) obteve nos últimos 12 meses, numa escala de zero a dez, nota de 7,24 no ranking de avaliação de empresas do site Reclame Aqui, um dos sites de pesquisa de consumidores mais acessados do Brasil. Com essa média, correspondente às avaliações a respeito do atendimento prestado pelo Banese no período de um ano, a reputação do banco foi classificada como “ótima” no ranking do Reclame Aqui.

De acordo com o levantamento do Reclame Aqui, entre 1º de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018 o Banese respondeu 100% das 146 reclamações recebidas através do site, resolveu 83,9% dos problemas apresentados pelos clientes, e, de todos os que reclamaram, 74,2% disseram que voltariam a fazer negócio com o banco. A posição alcançada pelo Banese no ranking foi uma das melhores entre os principais bancos públicos e privados do país.

Para o presidente do Banese, Fernando Mota, essa performance do banco se deve principalmente ao fato da empresa estar cada vez mais focada na experiência do cliente. “O Banese vem buscando melhorar seus indicadores de atendimento, em respeito à sua clientela, que demonstra confiança na instituição. Prova disso é que o Banese é líder em crédito comercial, depósito a prazo e à vista. Em contrapartida, o Banco busca prestar um serviço com qualidade. Portanto, a avaliação do site Reclame Aqui nos motiva a melhorar ainda mais”, disse o presidente.

Estratégia – Ainda de acordo com o presidente do Banese, o banco, nos últimos anos, realizou diversos projetos para aprimorar o relacionamento com os seus clientes. Aplicativo para celular e tablet, depósito inteligente, programa de capacitação para o atendimento 2.0, captura remota de cheques no Internet Banking, caixa eletrônico com depósito online e a nova rede de correspondentes bancários estão entre os projetos implantados pelo banco com o objetivo de melhorar o atendimento da instituição.

Foto Luis Mendonça

Por José da Conceição Andrade