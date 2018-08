George Magalhães é inocente, diz advogado; Fan mantém programação

25/08/18 - 13:13:57

O radialista George Magalhães emitiu uma nota na manhã deste sábado (25) negando as acusações de suposto estupro e sua assessoria jurídica diz que “essa divulgação viola flagrantemente o devido processo legal e o princípio constitucional da presunção da inocência”, afirma o advogado Getúlio Sobral.

A Fan FM também emitiu uma nota afirmando que se sente confortável com as informações passadas pelo radialista e que por esse motivo, a programação jornalística da emissora está mantida sem nenhuma alteração”.

Veja o que diz a nota da assessoria jurídica de George Magalhães:

George Magalhães é inocente e acredita na isenção e no resultado das apurações.

A assessoria jurídica do radialista vê com repúdio e muita preocupação, a divulgação de acusação de forma prematura e desprovida de quaisquer provas documentais por parte da imprensa de quem se espera os cuidados essenciais no exercício do bom jornalismo.

Essa divulgação viola flagrantemente o devido processo legal e o princípio constitucional da presunção da inocência, como também, os princípios constitucionais da ampla defesa e do estado democrático de direito.

A única verdade é que, conforme informa a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe, existe um boletim de ocorrência que não foi tornado público, a pedido da suposta vítima.

A assessoria jurídica confia na versão do cliente e vai provar sua inocência dentro do devido processo legal e nas instâncias judiciais. As devidas providências legais ja estão sendo tomadas e no devido momento iremos nos posicionar, comprovando a inocência do meu cliente que continuará a exercer o estilo combativo de George Magalhães no rádio sergipano.

Aracaju, 25 de agosto de 2018.

Dr Getúlio Sobral

Veja agora a nota oficial da Rede Fan de Comunicação que informa que a Fan FM manterá sem nenhuma alteração sua programação jornalística

A Rede Fan de Comunicação recebeu com preocupação as informações de que o radialista George Magalhães está sofrendo sérias acusações.

A Rede Fan de Comunicação conversou com o advogado Getúlio Sobral, assessor jurídico de George Magalhães, e se sente confortável com as informações recebidas. Por esse motivo, a programação jornalística da emissora está mantida sem nenhuma alteração.

A Rede Fan de Comunicação, mais que acreditar no funcionário, quer deixar claro que não tem motivos para duvidar da versão do cidadão e pai de família George Magalhães.

A Rede Fan respeitará o devido processo legal e a presunção da inocência.

Aracaju, 25 de agosto de 2018

Rede Fan de Comunicação