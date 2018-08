POLICIAIS CIVIS DE ITABAIANA PRENDEM CINCO PESSOAS

25/08/18 - 08:54:42

As prisões aconteceram na cidade serrana. Três se deram pelo cumprimento de mandados de prisão. Maria Cristina dos Santos foi presa pelo crime de furto. José Antônio da Silva Gomes, acusado dos crimes de furto e estupro, também foi localizado e preso. Por fim, Alisson Silva Lima foi preso pelo crime de roubo.

Na manhã desta sexta-feira, foram presos, dessa vez por flagrante delito: Vinícius Peres Santos (19 anos), autuado por tráfico de drogas e Maria Yasmin Santos de Jesus (20 anos), autuada por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Na residência de Vinícius Peres Santos, foi encontrada uma grande quantidade de droga (maconha, crack e cocaína), uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Na residência de Maria Yasmin, no bairro Campo Grande, foram encontradas drogas (maconha e cocaína), um revólver calibre .32, com nove munições de mesmo calibre.

Essas cinco prisões no município reforçam o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência e enaltecem sua participação na Operação CRONOS, ocorrida nacionalmente. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no Município.

Fonte e foto assessoria