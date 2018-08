“SEREI O GOVERNADOR QUE VAI CUIDAR DA SAÚDE”, DIZ AMORIM

25/08/18 - 07:40:52

Nesta sexta-feira, 24, o candidato ao Governo de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB), participou de um almoço e de um debate no Sindicato dos Médicos de Sergipe – Sindimed. Eduardo, que também é médico, teve a oportunidade de expor aos colegas de profissão as ações previstas em seu plano de governo para a Saúde, área essencial para a população. O candidato a vice, Ivan Leite (PRB), acompanhou o debate.

“Feliz em voltar a essa casa que também é minha casa. Sou médico por formação e reafirmo meu compromisso com a Saúde Pública de Sergipe. Todas as áreas receberão atenção, mas a Saúde será prioridade. É preciso valorizar todos os profissionais e oferecer condições para que realizem o exercício pleno de suas atividades”, ressaltou Eduardo.

Segundo o candidato a governador, Sergipe tem um desafio inadiável, que é o fim do descalabro atual na rede estadual da saúde. “Um quadro caótico de falta de transparência na gestão. Mortes que poderiam ser evitadas, milhares de homens, mulheres e crianças em filas intermináveis à espera de cirurgias. São inúmeros problemas. Isso precisa mudar e nós temos coragem e competência para fazer o que é necessário”, afirmou o candidato a governador.

Para resolver os problemas e oferecer uma Saúde digna e de qualidade aos sergipanos, Eduardo Amorim apontou alguns caminhos que pretende seguir ao assumir o Governo do Estado. “Fortalecer a rede de atenção às urgências e emergências do Estado visando atender às necessidades de cada região. Vamos desenvolver a política de valorização dos profissionais ligados à saúde e realizar concurso público para preenchimento de vagas da rede de saúde”, destacou o candidato.

A construção do Hospital do Câncer também foi um dos pontos abordados por Eduardo, que durante todo seu mandato de senador defendeu a bandeira. “Nós vamos construir o Hospital do Câncer de Sergipe. Organizar e colocar em funcionamento a rede estadual para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer”, declarou.

O debate foi aberto aos médicos, à imprensa e à sociedade, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Sindimed. Além de explanar sobre seu plano de governo, Eduardo Amorim respondeu a perguntas feitas pela diretoria do sindicato e da plateia.

Entre os questionamentos, quais as propostas do candidato a governador para os hospitais regionais. “Reformar e modernizar os Hospitais Regionais para que realizem atendimentos em diversas especialidades, entre elas, clínica, ortopédica e cirúrgica. Dessa forma, conseguiremos desafogar o Huse”, salientou.

Outras Propostas

Também estão no projeto de governo de Eduardo dar transparência à marcação de consultas e procedimentos especializados; aos atendimentos de urgência e emergência; e à gestação de alto risco. Expandir para todo o Estado a rede de Ambulatórios de Especialidades Médicas (AME’s); modernizar o Samu, por meio da renovação da frota e estruturação das bases espalhadas pelo Estado; construir o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI); fortalecer as ações do Centro de Referência da Mulher, ampliando a oferta de serviços e atenção às mulheres para prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama. Carretas para exames de mamografia e colo do útero.

Fonte e foto assessoria