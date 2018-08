AMORIM: OS SERGIPANOS QUEREM DAR UM BASTA NESTE DESGOVERNO

26/08/18 - 07:48:33

Municípios da região Centro-Sul do estado receberam neste sábado, 25, a carreata da coligação “Coragem para Mudar”, que levou a mensagem da esperança de um Sergipe melhor. A caravana, que contou com a presença de toda a chapa majoritária e candidatos proporcionais, passou por Tobias Barreto, Itabaianinha, Arauá, Pedrinhas, Boquim e Lagarto (passando pelo povoado Colônia Treze).

Em cada município, manifestações de apoio (abraços, cumprimentos e muitas fotos) aos candidatos a governador, Eduardo Amorim (PSDB), a vice-governador, Ivan Leite (PRB), e ao Senado Federal, André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB).

“Está claro que os sergipanos querem dar um basta neste desgoverno que levou Sergipe ao caos administrativo. Nós temos projeto, estamos preparados e temos coragem para mudar e fazer o que é preciso para devolver ao povo a alegria e o orgulho de ser sergipano”, declarou Eduardo Amorim.

Tobias Barreto

Os moradores de Tobias Barreto mostraram que confiam em Eduardo para melhorar a situação das rodovias que ligam o município a outras cidades, além de investir na economia e geração de emprego. Eduardo ouviu as demandas e destacou que em seu plano de governo estão previstas ações para promover o desenvolvimento regional.

“Tobias é um município com forte indústria e comércio de tecidos e confecções. Isso atrai gente de outros municípios da região para comprar esses produtos. Por isso, vamos incentivar esse setor para que ele se desenvolva ainda mais e gere emprego e renda. Obrigado aos tobienses pela recepção. Vamos juntos mudar Sergipe”, ressaltou Eduardo.

Ivan Leite também apontou outras necessidades do município que terão atenção. “Melhorar as rodovias que ligam Tobias Barreto a outros municípios é essencial para a logística do que é produzido e comercializado no município. Isso será importante também para atrair mais pessoas que desejam visitar a cidade, principalmente para conhecer o forte comércio de confecções”, complementou Ivan Leite.

Maria Rosângela, moradora de Tobias Barreto, disse que o município foi esquecido pelos últimos governos, principalmente na Saúde. “Tive que fazer uma cirurgia e nunca consegui uma vaga para me tratar. Precisei desembolsar, tirar de onde não tinha para sobreviver. Eu acredito que Eduardo pode mudar isso, ele é médico e não vai deixar que o povo sofra com falta de assistência. Meu voto é dele porque confio que ele vai fazer por nossa região”, declarou a tobiense.

Itabaianinha

De Tobias Barreto a carreata da vitória seguiu para Itabaianinha, onde também foi inaugurado o comitê da candidata a deputada estadual, Janier Mota. “Ao nosso lado, temos mulheres preparadas e engajadas para realizar a mudança que Sergipe quer. Uma delas é Janier Mota, candidata a deputada estadual”, disse Eduardo.

Ao percorrer as principais ruas da cidade, a caravana recebeu o apoio dos moradores. Nem mesmo a chuva reduziu nossa disposição. “Junte-se a nós e venha você também fazer parte da mudança”, chamou Eduardo.

“Vejo em cada um a esperança renovada, depositada nos nomes da nossa coligação. Temos compromisso com Itabaianinha e os demais municípios sergipanos. A situação de Sergipe não é boa, mas só vocês podem mudar esse cenário”, reforçou o candidato ao Senado, Heleno Silva.

Segue a carreata…

Depois de Itabaianinha, a carreata da mudança passou por Arauá e Pedrinhas, sempre recebendo o apoio da população. “Pedimos o seu voto de confiança para que possamos promover o desenvolvimento dessa região e do nosso Sergipe”, pontuou Ivan Leite.

Em seguida, foi a vez do município de Boquim ver suas ruas tomadas pela caravana “Coragem para Mudar”. Eduardo aproveitou para reforçar o seu compromisso com a valorização da citricultura, que foi abandonada pelos últimos governantes. “Vamos revitalizar a citricultura, pois ela ainda é uma das principais rendas, sobretudo, para a agricultura familiar do nosso Estado. É o nosso principal produto de exportação, é o que mantém a balança comercial de Sergipe. Serei também o governador da citricultura”, pontuou o candidato a governador.

O prefeito Eraldo Andrade lembrou os benefícios que o senador Eduardo Amorim conseguiu para Boquim. “Foram várias emendas que ele solicitou para o desenvolvimento do município. Recentemente, ele solicitou mais de R$ 800 mil para pavimentação de ruas e reforma do Parque Citrícola. Confio em Eduardo porque sei que ele vai fazer mais pelos municípios e vai acabar com o abandono da nossa citricultura”, disse o prefeito.

Lagarto

Já em Lagarto, a carreata passou pelo povoado Colônia Treze e foi encerrada com um grande ato na sede do município. O prefeito Valmir Monteiro reconheceu o trabalho de Eduardo em prol de Lagarto. “Esse tem nos ajudado. Eduardo é um homem simples, humilde e gosta do povo. Vamos trabalhar por Lagarto e ficarmos marcados como as pessoas que mais fizeram pelo município. Conto com ele para reconstruir a cidade e torná-la a maior de todo interior sergipano”, destacou Valmir.

O candidato ao Senado, André Moura, classificou a carreata como uma verdadeira maratona da mudança. “Levamos nossa mensagem à região Centro Sul, a mensagem da esperança de dias melhores para nosso Sergipe pelos próximos quatro anos. Pudemos observar que o nosso projeto está sendo compreendido e que o povo também está com coragem e vai mudar. Eduardo vai fazer o melhor governo da história de Sergipe e nós trabalharemos no Senado para tornar Sergipe cada vez mais forte”, frisou André.

Presentes

Acompanharam a carreata os prefeitos Ranulfo dos Santos (Arauá), Eraldo Andrade (Boquim), Iggor Oliveira (Poço Verde), Valmir Monteiro (Lagarto); o vice-prefeito Chicão Almeida (Boquim); os candidatos a deputado federal, Antônio dos Santos, Gustinho Ribeiro, Valdevan Noventa e Everaldo Oliveira; os candidatos a deputado estadual, Janier Mota, Adriana Leite, Dilson de Agripino, Venâncio Fonseca, Ibraim Monteiro; vereadores e lideranças da região.

“Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam durante todo o dia nesta carreata, com alegria e disposição. Vamos continuar levando a nossa mensagem, divulgando nosso projeto. Coragem para mudar, por um Sergipe com um futuro muito melhor”, finalizou o candidato a governador, Eduardo Amorim.

Fonte e foto assessoria