CONSELHO EDUCAÇÃO PASSA A ATENDER EM NOVO ENDEREÇO

26/08/18 - 07:11:47

O Conselho Estadual de Educação (CEE/SE) informa que, em breve, estará funcionando em novo endereço, na Galeria Farol Center, localizada na Avenida Murilo Dantas, n. 881, Farolândia.

Em função dos trabalhos para realização de mudança de endereço da sede, o atendimento ao público estará suspenso entre os dias 23 e 28 de agosto. Entretanto, as atividades de recebimento e protocolo de processos não serão paralisadas, seguindo o determinado em resolução normativa de nº 02 de 2014.

O atendimento será retomado a partir do dia 29 de agosto, das 7h às 13h na nova localização do Órgão.

CEE/SE REALIZA III ENCONTRO TÉCNICO

No dia 30 de agosto o Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE/SE) com o apoio da Secretaria de Estado da Educação (SEED) realizam o III Encontro Técnico, que reúne Conselheiros e Técnicos do Órgão. Para esse ano, o evento tem como tema o “Projeto Político Pedagógico: Marcos Legais e Reflexões sobre a prática”.

O encontro será realizado no dia 30 deste mês, às 14h, no auditório da Faculdade Pio Décimo, na Avenida Tancredo Neves, 5655, no bairro Jabotiana.

A inscrição é gratuita e os interessados em participar podem se inscrever no dia do evento.

Da assessoria