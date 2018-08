Copemcan: agentes apreendem serra e frustram possível plano de fuga

26/08/18 - 07:12:46

Os agentes e guardas prisionais, juntamente com a direção do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), apreenderam na sexta-feira, 24, um pedaço de serra escondidos entre os pertences dos internos do pavilhão 1, ala B, conseguindo, assim desarticular uma possível fuga. Há um ano e sete meses que não é registrada nenhuma fuga nas nove unidades prisionais do Estado, sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

Além da serra, foram apreendidos seis aparelhos de telefone celular, carregadores, papelotes com drogas edois chunchos, armas artesanais produzidas pelos próprios internos. A apreensão de todo esse materiale a desarticulação de um possível plano de fuga,só foi possível graças ao trabalho minucioso dos agentes e guardas prisionais. A direção do Copemcan abriu um procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apurar as responsabilidades.

Os agentes e guardas prisionais têm o apoio da direção da unidade e do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), e estão atentos a tudo que se passa dentro do Copemcan e nos arredores. OComplexo é dotado de um sistema interno de TV, monitorado 24 horas, que faz a vigilância interna e nos arredores.

O secretário de Justiça, Cristiano Barreto, elogiou os servidores do Copemcanque, ao tomarem conhecimento de que havia algo estranho, agiram rapidamente e tomaram as providências necessárias. “Temos uma equipe de trabalho extremamente competente e quenos enche de orgulho. Fazer segurança pública com essa equipe é uma honra”, ressaltou Cristiano Barreto.

Flagrante – neste sábado, 25, pela manhã,a visitante Sabina Damacena dos Santos foi flagrada pelo aparelho bodyscan, quando tentava entrar com material ilícito dentro do Presídio Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória. Ela é companheira do interno Célio Santos da Silva e perdeu o direito a visita. A direção da unidade abriu um procedimento administrativo disciplinar.

Por Antonio Carlos Garcia