SINTO-ME HONRADO EM RECEBER APOIO DA FAMÍLIA TELES, DIZ LAÉRCIO OLIVEIRA

26/08/18 - 07:30:23

“Sinto-me muito honrado em receber publicamente o apoio da família Teles de Mendonça”, enfatiza Laércio na inauguração do Comitê

Nessa sexta-feira, dia 24, o deputado federal Laércio Oliveira participou de inauguração do comitê e comício de Maria Mendonça, em Itabaiana. Na ocasião Maria apresentou ao público seus candidatos. Laércio é o candidato apoiado por ela e toda família Teles de Mendonça.

“Hoje estamos começando mais uma caminhada que nos faz pensar naquele homem que durante tantas décadas trabalhou incansavelmente em prol desse povo querido de Itabaiana e todos nós, os Teles de Mendonça. Dedicamos as nossas vidas a esse povo querido. Meu pai Chico de Miguel e minha mãe Saturnina viveram assim, servindo ao povo”, disse a deputada Maria Mendonça.

“Já tinha dito a Maria que um nome muito bom para ela apoiar para deputado federal seria o seu, Laércio. Fiquei muito feliz quando ela me disse que o candidato nosso era você. Vossa excelência trabalhou e trouxe para Itabaiana recursos para fazer calçamento, rede de esgoto e tantas outras coisas. Quero dizer a você que pode ficar certo, pode ficar tranquilo porque você não vai se decepcionar com a votação que terá em Itabaiana porque nós temos coragem de ir nas casas do povo para pedir o voto”, afirmou o ex-deputado federal, José Teles de Mendonça, durante seu discurso.

“Nós estamos aqui com um propósito político, fazer acontecer a festa da democracia que acontece a cada dois anos. Quero dizer na querida cidade de Itabaiana, que me sinto muito honrado em estar aqui para receber publicamente o apoio da família de Chico de Miguel. Vocês ouviram a fala de Zé Teles e a razão pela qual a família resolveu abraçar a minha candidatura. Eu sou deputado federal no meu segundo mandato e desde quando me elegi em 2010, eu tenho compromisso com o meu país, como o meu estado e com a cidade de Itabaiana. Tudo que realizei pela cidade está para ser visto pelos itabaianenses. São mais de R$ 4 milhões que foram destinadas para área de saúde, infraestrutura, educação. No bairro São Cristovão, por exemplo, mais de 20 ruas foram calçadas e receberam rede de esgoto com recursos de emendas que consegui para o município. O terminal intermunicipal de ônibus ali perto da praça de eventos, inaugurado há pouco tempo, onde os passageiros e motoristas viviam na poeira, sem banheiros, agora realidade é outra. Além disso, foram pavimentadas diversas ruas do bairro Campo Grande e a revitalização do Calçadão Airton Teles. Sempre destinei emendas para Itabaiana em prol da população”, explicou Laércio.

Ainda durante seu discurso, Laércio falou que “o nome de Maria Mendonça tem história e é respeitado em todo estado de Sergipe. Vocês conhecem o trabalho de Maria na Assembleia Legislativa, portanto basta os Itabaianenses ouvir o seu coração, que é o slogan da campanha de Maria, se vocês ouvirem seu coração Maria será reconduzida a Assembleia. Nós precisamos falar apenas a verdade do que já fizemos, sem sensacionalismo, sem nada daquilo que vá de encontro à boa política. Eu e Maria fazemos a boa política. Vamos enfrentar todos os obstáculos que se apresentarem diante de nós, mas com perseverança, fé e trabalho, no dia 7 de outubro, saberemos escrever uma nova história”, disse Laércio

Ao anunciar seus candidatos, Maria citou seu apoio que a família dará a Laércio. “Meus amigos quando vocês voltarem para suas casas, retornem dizendo a sua família, a sua decisão em eleger os nossos candidatos. Diga que quer eleger Laércio deputado federal e vamos trabalhar para isso.

“Eu confio no meu povo e tenho certeza que vamos vencer de forma esmagadora e essa vitória não será de Maria Mendonça, nem dos Teles de Mendonça, será do estado de Sergipe. Uma história construída com as mãos de todos não pode ser destruída pela vontade de um. Quero dizer a cada um de vocês que eu amo vocês e muito obrigada por ser amigos verdadeiros.”, afirmou Maria.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita