VF: VAMOS DEVOLVER AO POVO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

26/08/18 - 07:39:45

A campanha da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente” caiu no gosto popular e, por onde passa, recebe manifestações de apoio e mensagens otimistas desejando a vitória dos candidatos ao governo de Sergipe, Valadares Filho e Silvia Fontes, e ao Senado, Antonio Carlos Valadares e Henri Clay.

Foi assim nos sete municípios da região do sertão visitados pela caravana neste sábado (25). Recebido pelo povo com demonstrações de carinho e entusiasmo, Valadares Filho prometeu realizar “o melhor governo da história de Sergipe, retribuindo assim o voto de confiança.

Sob o sol forte do sertão, Valadares Filho e seus companheiros de chapa percorreram, em carro aberto, os municípios de Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Graccho Cardoso, Feira Nova e Cumbe recebendo, por onde passavam, o carinho e palavras de incentivo das pessoas que faziam questão de sair às portas, janelas e sacadas para saudar os integrantes da caravana. “Vamos retribuir devolvendo à nossa gente a saúde, educação, segurança e o respeito que lhes foi tirado”, disse o candidato.

Socorro – Durante pronunciamento em Porto da Folha, o senador Antonio Carlos Valadares, candidato à reeleição, lembrou a série de obras realizadas no município resultado do seu empenho e de Valadares Filho no Congresso Nacional para garantir recursos para a execução de obras na região. “Digo isso para lembrar que não somos políticos paraquedistas. Temos compromissos com nossa estado e com nossa gente”, atestou ele.

O entusiasmo e a empolgação que tomaram conta do povo nas cidades visitadas neste sábado já haviam sido registrados na noite de sexta-feira (24), em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, quando a caravana da mudança percorreu as ruas do local, levando sua mensagem de melhores dias para Sergipe. A boa recepção dos moradores mostrou o prestígio e a força de Silvia Fontes no município, onde foi secretária de Ação Social e a deputada mais votada nas eleições de 2014.

“Torço para que Valadares Filho e Silvia Fontes sejam eleitos porque com certeza eles são os melhores”, aposta a desempregada Maria das Graças Santana, 27, lembrando o bom desempenho da candidata a vice, quando secretária.

