29 MIL CRIANÇAS AINDA PRECISAM SER IMUNIZADAS EM SERGIPE

27/08/18 - 13:14:39

A gerente do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles, informou que até a manhã desta segunda-feira, 27, a cobertura vacinal no Estado alcançou 74%, o que equivale a 98.217 crianças imunizadas. A meta de cobertura vacinal na campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo é de 95%, que foi iniciada no último dia 6 e segue até esta sexta-feira, 31.

Sândala Teles informa que a SES vem utilizando todos os recursos disponíveis para mobilizar a população e os municípios para garantir que as crianças com idade de um a menos de cinco anos sejam imunizadas contra a poliomielite e o sarampo. “Nossa meta é vacinar 95%, o que equivale a 127 mil crianças”, explica a gerente, informando que vem monitorando diariamente os relatórios enviados pelos municípios via sistema.

“Diariamente, mantenho contato com os municípios que estão com as informações desatualizadas no sistema, cobro os relatórios, mostro o panorama da vacinação, oriento sobre a realização de buscas ativas, enfim, a Secretaria de Estado da Saúde tem feito tudo que está ao seu alcance para que a gente alcance a meta. É importante salientar que todos os municípios estão abastecidos com as vacinas”, conta Sândala.

Sete municípios sergipanos não atingiram os 70%; 16 ainda estão entre os 70%; 23 estão na casa dos 80%; por outro lado, 22 municípios alcançaram ou superaram a meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, estando entre eles o líder em vacinação Telha, com 123,39% de crianças imunizadas, seguido de Frei Paulo, com 108,41%, conforme dados do Programa de Imunização. Já Santa Rosa de Lima chegou a 98,2% e Simão Dias, 97%.

A expectativa da gerente do programa é de que até a sexta-feira, 31, o cenário da cobertura vacinal no estado melhore muito, uma vez que sete municípios estão bem próximos à meta, com índices que vão de 90,63% a 94,88% e são eles: Areia Branca (94,88%), Cumbe (93,78%), Graccho Cardoso (93,7%), Feira Nova (93,24%), Salgado (92,71%), Maruim (90,8%) e Macambira (90,63%).

Foto: Flávia Pacheco

SES