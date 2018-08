AÇÃO DO BPRP TERMINA COM UM MORTO, OITO PRESOS E DOIS MENORES APREENDIDOS

27/08/18 - 10:42:11

Neste final de semana, a Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou a prisão de 8 suspeitos e a apreensão de 3 menores na Grande Aracaju por crimes referentes a porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo de veículo, dano e ameaça, durante ações de prevenção e repressão aos mais diversos tipos de ilícitos penais.

As duas primeiras ocorrências foram registradas na sexta-feira, 24, versando sobre tráfico de drogas, sendo uma no Bairro Eduardo Gomes, quando militares do BPRp avistaram dois indivíduos que demonstraram grande nervosismo ao avistarem viatura policial, tentando empreender fuga, que foi frustrada, imediatamente pelos policiais que realizaram os procedimentos de busca pessoal e identificação, onde acabaram encontrando com Ítalo Wendell Feitosa do Nascimento Santos e Íkaro Feitosa do Nascimento Santos alguns papelotes e mais 100 gramas de maconha, 1 trouxa cocaína, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 426,00.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul onde todas as medidas legais foram tomadas.

A segunda ocorrência também versando sobre tráfico de drogas foi registrada no Bairro Farolândia no Conjunto Augusto Franco, quando, durante radiopatrulhamento, foi avistado, na Rua L2, Whesley Oliveira Cruz carregando um pedaço de maconha, sendo encontrado ainda, após busca pessoal uma trouxa de cocaína, um celular e a quantia de R$ 180,00.

No sábado, 25, Willian Silva Correia foi encontrado, nas proximidades de um material de construção, no Bairro Ponto Novo na rua Simon Bolivar, em poder de dois simulacros de arma de fogo e com 62 envelopes de maconha.

O suspeito foi preso e conduzido a Deplan Sul onde foram adotados todos os atos legais e administrativos.

A tarde, durante patrulhamento pela Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros, os radiopatrulheiros foram informados via CIOSP sobre o roubo de uma caminhonete L200 de placa policial HZU-2726.

Imediatamente, buscas começaram a ser efetuadas e o veículo foi encontrado em deslocamento na região litorânea da Barra dos Coqueiros, sendo acompanhado e recebendo ordem de parada. No carro estavam Luis Carlos Santos, Vanessa Santos e Caroline das Virgens Santos, que diante da situação foram conduzidos à Delegacia Plantonista Norte.

Na noite do Sábado, no bairro Santa Maria, os militares foram solicitados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua 23, onde, quando chegaram ao local depararam-se com indivíduos armados que empreenderam fuga.

Um acompanhamento policial foi iniciado e dois indivíduos, identificados como I. A. D. R. S, 16 anos e L. R. S., 17 anos, foram interceptados e se entregaram, sendo apreendidos, contudo um outro suspeito não identificado começou a efetuar disparos contra os policiais que revidaram a injusta agressão, atingindo-o, prestando, logo em seguida, o devido socorro e encaminhando-o ao HUSE, onde veio a óbito por não resistir aos ferimentos.

No domingo, 26, Gérson Correa dos Santos foi preso por dano a uma propriedade particular no Bairro América e Marcos de Souza recebeu voz de prisão ao ameaçar os próprios familiares em posse e um facão.

Ambos os casos foram conduzidos à Delegacia Plantonista Norte.

Colaboração soldado Oliveira Filho

Foto BPRP