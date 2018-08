Advogada processa George e vítima faz novos exames sobre doença sexual

27/08/18 - 23:18:32

A advogada Lúcia Morgado, que faz a defesa da funcionária do edifício Infinit, que teria sido agredida e estuprada pelo radialisata George Magalhães, disse nesta segunda-feira (27), através do whatsapp que como se trata de um “crime bárbaro”, com BO na área de família, as informações mais detalhadas só pode ser divulgadas depois das investigações.

O processo contra o radialista foi protocolado também nesta segunda-feira na justiça e as investigações estão sob a responsabilidade da delegada Mariana Diniz, da Delegacia da Mulher. A advogada Lúcia Morgado viu com “bastante estranheza” que a delegada tenha convocado a vítima imediatamente após a denúncia, quando “o certo seria chamá-la com a presença de uma advogada”.

A advogada contou, com exclusividade, que “o fato aconteceu na quarta-feira (22), quando a vítima dava expediente no edifício Infinit e foi levada para a Delegacia Plantonista Sul, localizada no Conjunto Augusto Franco”. Ela fez exames de corpo delito e foi à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para novos exames e tomar medicamentos contra doenças sexualmente transmissível.

A delegada diz ainda que “a minha cliente está psicologicamente abalada, tanto que não trabalhou nesta segunda-feira e provavelmente passará alguns dias de licença”. Disse que a síndica do prédio está solicitando que se aprofunde nas investigações e pediu à advogada que a mantivesse informada de todo o percurso do processo, alegando que o “fato abalou os moradores do edifício”.

Quinta-feira (30) a vítima retorna à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para novos exames, com objetivo de detectar transmissão ou não de doença sexual, através de nova coleta de esperma. A advogada diz que esses exames saem em 15 dias, “porém se a autoridade policial quiser pode antecipar os resultados”. Essa antecipação já foi requerida pela advogada Lúcia Morgado.