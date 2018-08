BOMBEIROS CONTROLAM INCÊNDIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA EM ARACAJU

27/08/18 - 10:14:39

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) combateram um incêndio em uma agência bancária localizada no calçadão da Rua João Pessoa, Centro de Aracaju/SE. O fato ocorreu na noite de ontem, 26.

As chamas se restringiram à área dos caixas eletrônicos e os bombeiros evitaram que elas se propagassem.

De acordo com o coordenador das atividades, o capitão BM Luiz Jorge, a solicitação via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foi feita por volta das 19h30 e às 20h15 o incêndio já estava controlado.

“Por se tratar de ocorrência em banco, em um dia de domingo, com pouco movimento de pessoas na rua, acionamos a Polícia Militar. Também solicitamos a presença da Energisa, que não cortou o fornecimento de energia do prédio porque estava chovendo muito, mas conseguiu desligar o quadro interno de energia, permitindo a atuação dos bombeiros. Os seguranças da agência informaram que, segundo as imagens das câmeras de segurança do local, o fogo teria começado na bateria do nobreak que fornece energia para as máquinas. Mas só uma perícia dará maiores conclusões”, explica o capitão.

Foto ilustração

SSP