CARAVANA DE BELIVALDO APRESENTA PROJETO PARA REELEIÇÃO

27/08/18 - 06:59:50

Caravana Pra Sergipe Avançar apresenta o projeto de reeleição de Belivaldo e a candidatura de Lula aos sertanejos

O governador do Estado, Belivaldo Chagas, candidato à reeleição pela coligação Pra Sergipe Avançar, cumpriu extensa agenda de campanha neste sábado, 26, em seis municípios do Sertão sergipano.

Ao lado de importantes lideranças políticas da região, como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, além dos demais candidatos da coligação, a caravana do governador partiu em carreata, ainda pela manhã, do município de Canindé de são Francisco, e foi encerrada à noite em Nossa Senhora de Lourdes, após uma maratona de 12 horas.

Em cada município visitado, a caravana Pra Sergipe Avançar recebeu o aceno positivo da população à reeleição do governador Belivaldo e à candidatura Lula Presidente, cuja campanha, em Sergipe, está alinhada à candidatura do bloco governista, que conta com a petista Eliane Aquino como candidata à vice-governadora.

Sob o sol do meio-dia, a carreata Pra Sergipe Avançar avançou sertão adentro e chegou ao município de Poço Redondo, onde Belivaldo, ao lado do ex-prefeito Roberto Araújo, falou à população sobre a importância de, ao votar, não escolher candidatos que não têm compromisso com os sertanejos, “que não têm serviço prestado junto a esse povo tão sofrido”, disse.

“De uma ponta a outra desse Estado, seja nos governos de Marcelo Déda, que muito contribuir, seja no governo de Jackson, e agora em meu governo, nunca faltei com os sertanejos. Venho até o sertão, de cabeça erguida, para dizer ao povo que estamos com o Lula e não ao lado daqueles que ajudaram o país a se afundar nessa crise, pois o nosso governo, assim como o de Lula, tem serviços prestados e compromisso com os que vivem aqui”, destacou Belivaldo.

Em Poço Redondo, a caravana visitou os povoados Santa Rosa do Ermírio, Olhos D’água e Lagoa Redonda. “Da entrega de sementes à reforma de escola e calçamento de ruas, Belivaldo tem o que apresentar. Obras e ações importantes do seu governo que muito contribuem para melhorar a vida das pessoas que moram no sertão”, frisou o ex-prefeito Roberto Araújo.

Monte Alegre de Sergipe foi o terceiro município do dia a receber a visita da caravana Pra Sergipe Avançar e, assim como nos demais, ao chegar, a caravana foi recebida com gestos sinceros de apoio a Belivaldo. “Além de estar sendo um ótimo governador, está do lado certo, do lado de Lula, o melhor presidente que esse país já teve, por eu estou com Belivaldo”, gritou Carlos de Mariquita, cidadão monte alegrense esperançoso de ver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sentar novamente na cadeira mais importante do país.

Mais alguns quilômetros à frente, ainda maior, a carreata Belivaldo Governador chegou a Porto da Folha, onde o candidato à reeleição recebeu o abraço do ex-prefeito Manoel de Rosinha e de outras lideranças políticas locais, além, claro, do comprimento da população que respalda e aprova sua maneira de governar. Antes de chegar à sede do município, a caravana levou sua mensagem aos moradores dos povoados Linda Flor e Volta Redonda.

Já era noite quando a carreata do governador chegou à Gararu e percorrer as principais ruas da cidade. De lá, seguiu para Nossa Senhora de Lourdes, onde o prefeito Laerte Andrade e seu grupo político já os aguardavam.

“Aqui estão os candidatos que ajudam à nossa administração e que continuarão a ajudar o povo de Lourdes. Sou gestor e sei das dificuldades financeiras que o governador Belivaldo está passando para administrar o estado, por conta da crise nacional. Estou certo de que precisamos continuar com Belivaldo, pois ele é o melhor nome para governar Sergipe, tem palavra e compromisso. Não podemos deixar que os golpistas que estão com Temer assumam nosso Estado”, disse o prefeito de Lourdes aos seus munícipes.

Ao final da maratona, depois receber o carinho da população, Belivaldo fez uma avaliação positiva de sua maratona pelo sertão. “Tivemos uma receptividade excelente por todos os lugares que passamos, recebemos novos apoios e, não tenho dúvida, estamos no caminho certo e seguiremos crescendo e fortalecendo nosso projeto, dia após dia, rumo à vitória”, disse o governador e candidato à reeleição.

Fonte e foto assessoria