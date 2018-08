Curso para formação internacional em Coaching será realizado em Aracaju

Treinamento acontece entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro

O Instituto BCC vai promover, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, em Aracaju, o Curso de Formação Internacional em Coaching. O treinamento é composto de ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional com foco na formação de coaches profissionais.

As atividades serão ministradas pelo empresário e master coach Beto Chaves, pelo advogado e coach Augusto Carneiro e pelo professor e master coach Anderson Gois. A formação internacional em Coaching proporciona melhora na capacidade de relacionamento, habilidades de comunicação, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, novas oportunidades de carreira, organização pessoal, gestão do tempo e habilidade de trabalhar em equipe.

Após a conclusão do treinamento, os participantes receberão seis títulos diferentes: life coach, professional coach, mentor coach, leader coach, team coaching e coaching em grupos. Com a formação, aos novos profissionais coaches, poderão trabalhar com processos focados na melhoria pessoal, comportamental e profissional dos seus clientes. Também poderão desenvolver abordagens voltadas ao desenvolvimento de líderes e atuar como coach, usando um programa avançado de coaching aplicado em grupos de pessoas com meta única ou metas diferentes.

Inscrições

O treinamento será realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, das 9h às 19h, no Hotel Go Inn, localizado na rua Rua Alferes José Pedro de Brito, nº 50, bairro – Farolândia. As inscrições e informações sobre pagamento estão disponíveis no site do Instituto BCC e por meio do whatsapp (79) 98817-2169.

