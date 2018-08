EDUARDO AMORIM DIZ QUE “VAMOS ACABAR COM ESSA BAGUNÇA”

27/08/18 - 06:38:13

Neste domingo, 26, foi realizada mais uma mini carreata “Coragem para Mudar”. Desta vez, a caravana que quer mudar Sergipe esteve em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, e percorreu as ruas e avenidas dos conjuntos habitacionais Fernando Collor e João Alves.

Mais uma vez a população foi às ruas para ver a carreata passar e declarar apoio às candidaturas de Eduardo Amorim (PSDB) e Ivan Leite (PRB) para governador e vice, respectivamente, André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB) para o Senado, além dos candidatos proporcionais da coligação. Em cada esquina, na porta de casa, da sacada até mesmo nos carros várias demonstrações de carinho e confiança no projeto que quer mudar a triste realidade pela qual passa o estado de Sergipe.

“Nosso mandato de Senador destinou recursos para o desenvolvimento de Nossa Senhora do Socorro. Foram mais de R$ 14 milhões solicitados para pavimentação e drenagem de ruas, construção de ciclovia, aquisição de patrol e para a Saúde. Socorro sempre recebeu nossa atenção e, com toda certeza, terá ainda mais em nosso governo”, garantiu Eduardo.

O candidato a governador ressaltou que, quando o objetivo é o bem, ele chega e se materializa. Segundo ele, disposição para promover a mudança que o estado precisa não falta. “Ao lado de vocês a coragem para mudar se fortalece ainda mais”, salientou.

Eduardo Amorim afirmou que, eleito governador, vai tomar as medidas necessárias para acabar com a bagunça promovida pelos últimos governos. “Trazer a moralidade ao nosso estado. Serei o governador que prioriza a Saúde, a Educação e a Segurança Pública. O gestor que criará condições para gerar emprego e renda. O pagamento dos servidores será em dia, porque pagar no tempo certo é nossa obrigação”, destacou.

Candidato a vice-governador, Ivan Leite assegurou que estará ao lado de Eduardo para trazer os avanços que Socorro precisa. “Fortalecendo o setor Industrial novos empregos serão gerados e Socorro voltará a ter o destaque e respeito que merece. A cidade tem potencial, mas sofre com o descaso do Governo. Nós vamos mudar essa história”,

Descaso do Governo

Em um dos pontos do trajeto, a constatação da falta de compromisso com os sergipanos: a delegacia do conjunto Fernando Collor fechada. “Por culpa do desmando e da falta de compromisso do governo do Estado com o município de Socorro, a delegacia está fechada”, pontuou André Moura.

“Mas com coragem, determinação e atitude Eduardo vai mudar essa realidade e dar prioridade a Segurança Pública do nosso estado. Deixaremos de ser um dos estados mais violentos do país. Vamos ajudar a construir um Sergipe cada dia mais forte, com serviços públicos de qualidade”, complementou o candidato a senador.

Dona Maria Imperatriz, que mora no conjunto Fernando Collor, fez questão de manifestar seu apoio à coligação “Coragem para Mudar” e disse que acredita em Eduardo governador para promover as mudanças necessárias. “Ele é um candidato sério, responsável e sei que vai fazer o melhor para o nosso Sergipe. Socorro precisa de muita coisa, principalmente Saúde, Educação e Segurança. Também sofremos com o abastecimento de água. Maria Imperatriz, moradora do Marcos Freire. Mas com Eduardo Amorim essa realidade vai mudar não só em Socorro, mas em todo o estado de Sergipe”, declarou Maria.

ASSESSORIA DO PSDB SERGIPE