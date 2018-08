Huse registra 466 atendimentos no último fim de semana

27/08/18 - 12:32:15

Por se tratar do maior hospital público do estado, ter seu perfil voltado para a alta complexidade, além de um grande parque tecnológico, a todo instante centenas de pessoas procuram o Pronto Socorro (PS) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) em busca de atendimento, que é porta aberta e conta com o sistema de classificação de risco, seguindo o padrão do Ministério da Saúde.

Para se ter uma ideia, somente neste final de semana (25 a 27) foram registrados 466 atendimentos no PS, o que representa uma queda de 107 pacientes em realção ao fim de semana anterior, 18 a 20, quando a unidade hospitalar contabilizou 573 atendimentos.

O Huse registrou, ainda, 148 pacientes receberam o primeiro atendimento, que é aquele antes do internamento, 76 na ortopedia, 99 atendimentos realizados na sala de sutura. Na pediatria, foram registrados 77 atendimentos.

Fonte e foto assessoria