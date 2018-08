IVAN LEITE EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

27/08/18 - 05:57:03

Segundo avaliação prévia antes do ingresso do pedido de candidatura, não há qualquer impedimento legal. A ação do MPE, feita em decorrência da lista publicada pelo TCE, será objeto de esclarecimento com o que ficará resolvido.

Por oportuno esclareço que a denúncia feita pelo SINTESE de que haveria 6 Diretores de Creche nomeados como CC em junho de 2013, já havia sido encerrado o mandato em 31/12/2012. As nomeações respeitaram legislação municipal e não causaram dano ao erário. Nem houve rejeição de contas.

Ivan Leite

Candidato a vice-governador