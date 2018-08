NO INTERIOR, VALADARES FILHO CRITICA AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO

Candidato lamenta abandono das cidades da região e promete cuidar de todo o estado devolvendo respeito e autoestima ao povo

O entusiasmo e a alegria da dona de casa Maria José da Conceição, 60, eram contagiantes. Sentada na calçada da sua casa, no município de Maruim, no Leste sergipano, ela não escondia a impaciência para a chegada da caravana da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, liderada pelo candidato Valadares Filho, que visitou, neste domingo (26), sete municípios e dois povoados da região.

Ao justificar sua ansiedade para ver a passagem dos candidatos da coligação, a dona de casa disse acreditar nos Valadares como solução para resolver os principais problemas do estado. “Voto nos Valadares desde que me entendo por gente e eles nunca me decepcionaram. Tenho confiança que eles vão fazer o que é preciso para pessoas sofridas como nós. Agora é a vez de um jovem. Se Deus quiser. Esses que estão aí nada fizeram. Só querem o poder, praticar corrupção, não pensam no povo”, fala a dona de casa, mãe de quatro filhos, todos desempregados. “Tenho fé que com Valadares Filho no governo vou ver meus meninos trabalhando e eu aposentada”, completa ela.

O sonho de dona Maria José combina com o projeto dos integrantes da coligação. “Me dói ver nossa Sergipe assim destruída. O que vejo aqui é esgoto correndo a céu aberto, lixo nas ruas, postos de saúde fechados. É a ausência total do poder público”, lamentou o candidato, reafirmando a proposta de reconstrução de Sergipe. “Quero ser governador para voltar a ver casas sem grades, crianças nas escolas, hospitais funcionando. Quero devolver ao povo o respeito e a autoestima. Podem ter certeza que nenhum município dessa terra será esquecido”, afirmou Valadares Filho durante sua passagem pela região.

A caravana da mudança, com sua mensagem de novos tempos para Sergipe, começou sua carreata no município de Santo Amaro das Brotas, visitando em seguida as cidades de Maruim, Rosário do Catete, General Maynard, Carmópolis, Japaratuba e Pirambu, além dos povoados de Aguada e São José, onde foi recebida com muita festa pelos moradores.

Em Carmópolis, Valadares Filho e o senador Antonio Carlos Valadares, que disputa a reeleição, ao lado de companheiros de chapa, que concorrem aos cargos dos legislativos Federal e Estadual, inauguraram o comitê da juventude de candidatos da coligação num clima de muita festa.

