Padre Chrystian Shankar participa do Conversa com Roseann Kennedy

Ele é o entrevistado do programa desta segunda-feira, às 21h15

Padre Chrystian que ficou famoso por dar dicas de namoro pela internet é formado em filosofia e teologia, é coach profissional e faz palestras por todo o país para falar de temas que envolvem a família, motivação, sucesso, casamento e educação.

“[Sou] um padre popular, um padre do povo”, diz Shankar. “Gosto de estar com as pessoas, estar no meio das pessoas e tentar passar para elas que eu tenho um ministério diferente. Isso não me faz melhor que os outros”, acrescenta.

Padre Chrystian já lançou diversos livros de autoajuda e viu no coaching profissional um novo modo de chegar às pessoas, tendo a espiritualidade como aliada.

“As pessoas mais religiosas, até empresários, médicos que vão para o coaching saem de lá muito empoderados. Só que aquilo não vai durar, porque aquele grupo que ele está, se dissolve. Aquele ambiente seguro é momentâneo. O que tá faltando? A espiritualidade. E foi aí que eu entrei.”