PM atende casos de violência contra a mulher no município de Lagarto

27/08/18 - 06:17:18

A Polícia Militar de Sergipe atendeu nesse final de semana, no município de Lagarto, dois casos de violência contra a mulher. As vítimas foram atendidas pelos policiais do 7º Batalhão.

O primeiro caso ocorreu no sábado, 25, logo após os policiais militares receberem a informação de que um homem havia agredido a sobrinha de sua esposa. Uma equipe do 7º BPM foi até o local e prendeu o acusado em flagrante. Os policias foram informados pela vítima, que o filho dela, uma criança de cinco anos, presenciou a agressão. .

Ainda durante o final de semana, no domingo, 26, os policiais do 7º BPM atenderam mais um caso de violência contra a mulher. Desta vez, o fato foi registrado no Povoado Colônia Treze, naquele município, quando os PMs encontraram a vítima escondida em um bar, após ser perseguida e ameaçada de morte pelo ex-marido, que foi preso ainda no local.

Os dois casos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto.

Fonte e foto assessoria