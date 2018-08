Polícia Militar prende foragido da justiça armado em Lagarto

27/08/18 - 11:04:48

Nesse domingo, 26, policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe (7°BPM) prenderam José Roberto de Santana por posse ilegal de arma de fogo, no município de Lagarto.

A ação policial ocorreu quando uma equipe do 7º BPM recebeu a denúncia de que no Povoado Fuzuê havia um cidadão foragido da justiça, em poder de armas de fogo, circulando pela região. Imediatamente, a guarnição realizou diligências e localizou o suspeito.

José Roberto foi encontrado com as referidas armas, inclusive uma espingarda conhecida como “soca tempero”. Os policiais conduziram o infrator à Delegacia de Lagarto para as medidas legais necessárias.

Fonte e foto assessoria