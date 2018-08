PREFEITURA DE ARACAJU REALIZA DESFILE CÍVICO NESTE DOMINGO, 02

27/08/18 - 15:33:06

A Prefeitura de Aracaju realiza o tradicional Desfile Cívico Estudantil, que neste ano, trará o tema “Aracaju: minha cidade faz a história”. O evento acontecerá no próximo domingo, 2, na rua Bahia, no bairro Siqueira Campos, com início às 8h.

Em comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil, 20 escolas da rede municipal e duas escolas da rede privada farão parte da celebração em alusão ao 7 de Setembro.

Serviço

O quê: Desfile Cívico Estudantil

Quando: domingo, 2 de setembro

Horário: 8h

Local: rua Bahia, bairro Siqueira Campos

Contato: Secretaria Municipal da Comunicação – 4009-7878 / 4009-7879

Por Tirzah Braga