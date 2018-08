PRINCÍPIO DE INCÊNDIO ATINGE AGÊNCIA DO BANESE EM ARACAJU

27/08/18 - 06:51:52

Atendimento ao público será transferido para outro ponto

Neste domingo (26), um princípio de incêndio atingiu uma agência do Banese, no Calçadão da Rua João Pessoa, no Centro de Aracaju.

A assessoria de comunicação do banco, informou que não houve vítimas e o princípio do incêndio foi contido. Ainda não há informações do que ocorreu.

Devido ao ocorrido, o atendimento na agência será remanejado para outro ponto na Rua João Pessoa. Os serviços não serão afetados e o correntista da agência poderá usar a sua conta corrente normalmente.