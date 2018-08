Sergipe será um paraíso

27/08/18 - 08:08:39

Marqueteiros gabaritados já trabalham a todo vapor nas vistosas promessas com as quais vestirão os candidatos a governador de Sergipe. E o que não faltam são ideias a serem expostas no rádio e na televisão, a partir da próxima sexta-feira. A depender das “viagens” dos profissionais de marketing, de janeiro de 2019 em diante, Sergipe terá uma ambulância do Samu em cada esquina, filas de médicos disputando pacientes nos hospitais públicos os marginais vão se mudar para outros estados, tamanho será o número de policiais bem treinados para persegui-los. Quer mais? Os postulantes ao governo vão prometer que centenas de empresas chegarão para gerar milhares de empregos e as escolas terão nível de primeiro mundo. Os candidatos e seus marqueteiros só não vão informar onde conseguirão os recursos para transformar Sergipe num verdadeiro paraíso, mas isso é de somenos importância para quem deseja apenas conseguir os votos dos eleitores incautos.

Cadê a grana?

Alguns prefeitos sergipanos praticam todo tipo de imoralidade com os recursos destinados ao transporte escolar. A grave acusação é do ex-governador Jackson Barreto (MDB). Candidato ao Senado, JB disse que certos administradores têm rabo de palha e prometeu abrir o jogo “se me apertarem”. Seria bom que, mesmo não sendo apertado, Jackson abrisse o jogo para que os prefeitos desonestos sejam punidos. Marminino!

Pique total

O candidato a deputado estadual Vardo da Lotérica (PTB) não reduziu o ritmo da campanha após o Ministério Público Eleitoral ter pedido a impugnação de sua candidatura. O MPE alega que Vardo é analfabeto. Ora, é por que o deixaram se candidatar a vereador de Itabaiana? Indiferente à polêmica se ele sabe fazer um Ó com o copo, Vardo segue com a campanha, que tem o seguinte slogan: “Se não aguentar se deite”. Homem, vôte!

Agora vai

E o candidato a governador João Tarantella (PSL) promete botar a bandidagem pra correr de Sergipe. Segundo ele, o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar passará das atuais 80 motocicletas para 500. Tarantella só não disse onde conseguirá os recursos para equipar a PM e qualificar nossos policiais. Marrapaz!

Pulou uma fogueira

A Câmara de Riachão do Dantas arquivou o processo de impeachment contra a prefeita Gerana Costa (PTdoB). Apesar disso, a gestão da moça continua ameaçada, pois a Justiça Eleitoral cassou o mandato dela por abuso do poder econômico. Gerana recorreu contra a decisão e torce para ter a mesma sorte que teve no julgamento do impeachment. Caso contrário, será afastada e ficará inelegível por oito anos. Crendeuspai!

Cadeia e confisco

A candidata a presidente Vera Lúcia (PSTU) prevê tempos ruins para os corruptos. O programa de governo dessa sergipana por adoção defende prisão para corruptos e corruptores, além do confisco dos bens deles. “As empresas envolvidas em corrupção precisam ser tomadas e colocadas sob o controle dos trabalhadores”, discursa a presidenciável. Misericórdia!

Apoio de peso

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) foi a última liderança de Itabaiana a definir apoio a um candidato à Câmara Federal. No último final de semana, a tucana anunciou que votará no deputado Laércio Oliveira (PP). Antes dela, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) já havia anunciado apoio à reeleição do deputado Fábio Mitidieri (PSD), e o prefeito Valmir de Francisquinho (PR) fechou com a candidatura de Bosco Costa (PR).

Sem bagunça

Embora não detalhe como, o candidato a governador Eduardo Amorim (PSDB) promete que, se for eleito, vai acabar com a bagunça promovida em Sergipe pelos últimos governos. “Serei o governador que priorizará a saúde, a educação e a segurança pública, criará condições para gerar emprego e renda e pagará os servidores em dia”. Então, tá!

Segurança debatida

Os candidatos a governador Eduardo Amorim (PSDB) e Emerson Ferreira (Rede) participam, nesta segunda-feira, de um debate no Hotel Celi. Promovido pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, o evento visa discutir os planos dos candidatos ao governo para a segurança pública. Mendonça Prado (DEM) e Márcio Souza (PSOL) já participarem do “Debate Adepol”.

Arma poderosa

O uso da internet na campanha eleitoral apresenta pontos positivos, entre eles o aumento da transparência. A utilização dessa poderosa ferramenta tem ampliado em muito a relação dos candidatos com o público na faixa de 16 a 24 anos. Pesquisa recente mostra que quase 80% da faixa etária entre os 16 e 24 anos utilizam a internet. Segundo o estudo, 70% desse público usam rede social e 90% utilizam a ferramenta para buscar informações. É bom ter cuidado com as notícias falsas ou fake news. Cruz credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 6 de dezembro de 1908.

Resumo dos Jornais