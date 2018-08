XVI jornada de psicanálise de Aracaju acontece dias 19 e 20 de outubro

27/08/18 - 09:42:02

O NÚCLEO PSICANALÍTICO DE ARACAJU – NPA está completando 20 anos e comemoraremos esta tão importante data com a XVI Jornada de Psicanálise de Aracaju, nos dias 19 e 20 de outubro, este ano com o tema “O Estranho Familiar”, quando receberemos importantes palestrantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife e, claro, de Aracaju, para juntos trabalharmos e trocarmos experiências com o público presente.

Será uma ocasião ainda mais especial com o lançamento da 1ª. Edição da REVISTA MULTIVERSO – Órgão Oficial do NPA, que trará importantes contribuições científicas de colegas de diversos Estados brasileiros, além da Argentina, do Uruguai e da Itália.

Todos estão convidados, profissionais e estudantes de qualquer área do conhecimento que se interesse pela alma humana e suas vicissitudes.

As inscrições como participante do evento se iniciam em 02 de Julho até o dia 18 de Outubro de 2018, através do site www.psicanalisearacaju.org.br. Lembramos ainda que haverá entrega de certificação constando carga horária de 20 horas.

A XVI Jornada de Psicanálise de Aracaju é organizada pelo Núcleo Psicanalítico de Aracaju (NPA), instituição fundada em 1997, voltada para o ensino, a pesquisa e a divulgação do pensamento psicanalítico. O NPA promove grupos de estudo, cursos de formação e eventos diversos de forma continuada, além de oferecer atendimento em psicoterapia para pessoas de baixo poder aquisitivo, através da Clínica Psicossocial.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES:

XVI Jornada de Psicanálise de Aracaju

Tema

“O Estranho Familiar”

Local

Del Canto Hotel

Alferes José Pedro de Brito, 67 – Farolândia, Aracaju – SE, 49032-010

Site do hotel: www.delcantohotel.com.br/

Data

19 e 20 de Outubro de 2018

Horário

Das 8h às 12:00 e das 14h30 às 18h

Investimento

Profissional – R$200,00 (Até 30/08), R$250,00 (Até 30/09) e R$300,00 (Até 19/10)

Estudante – R$100,00 (Até 30/08), R$130,00 (Até 30/09) e R$150,00 (Até 19/10)

Candidatos IPA – R$150,00 (Até 30/08) e R$ 180,00 (Até 30/09) e R$200,00 (Até 19/10)

Professores e Funcionários Públicos – R$150,00 (Até 30/08), R$180,00 (Até 30/09) e R$200,00 (Até 19/10)

Público-alvo

Interessados em geral nas discussões psicanalíticas

Inscrições

www.psicanalisearacaju.org.br

Fonte NÚCLEO PSICANALÍTICO DE ARACAJU