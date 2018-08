ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÕES DEIXA TRÊS PESSOAS FERIDAS

28/08/18 - 10:45:11

Um grave acidente envolvendo três caminhões deixou o motorista de um deles gravemente ferido. As informações são de que o acidente foi registrado no inicio da manhã desta terça-feira (28) na BR 101, altura do povoado Cajueiro, município de São Cristóvão.

Segundo testemunhas, um dos motoristas perdeu o controle da direção e acabou batendo na traseira de outro caminhão, atingindo ainda um outro veículo de carga.

O motorista ferido no acidente identificada como José Erinaldo, 60 anos, ficou preso às ferragens, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e encaminhado às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde foi submetido a uma cirurgia. Outras duas vítimas também foram socorridas pelo Samu e passam bem.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE).